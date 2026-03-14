شكرا مي كساب.. تعليق البلوجر هايدي كامل على مشاركتها فى "نون النسوة"

نشرت البلوجر هايدي كامل تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تكشف فيها عن كواليس ظهورها فى مسلسل “نون النسوة” رغم قرار نقابة الممثلين برئاسة أشرف زكى بتوقيع غرامة قدرها مليون جنيه وفقًا لقانون النقابة بعدم مشاركة البلوجرز في الأعمال الفنية.

وكتبت هايدي كامل : "الحمد لله أولًا طبعًا، وكل الشكر للفنانة الكبيرة مي كساب، والدكتور أشرف زكي اللي وقفوا جنبي، لأنهم شافوني أستاهل الفرصة دي، وأن اللي جاي أحلى وطبعًا الفضل يرجع بردو لتعليمي اللي ساعدني في ده، وطبعًا ربنا يسامح أي حد حاول يأذيني أو يشمت فيا، عشان ربنا أكبر من كل ده، وربنا يرزق الجميع يارب، الدنيا أبسط من كده لو بس نرضى باللي ربنا أداه لغيرنا".

ينتمي مسلسل «نون النسوة» إلى نوعية الدراما الشعبية الاجتماعية، ويتكون من 15 حلقة، حيث يناقش عددًا من القضايا المرتبطة بالمرأة داخل المجتمع الشعبي، في إطار درامي يمزج بين الصراعات الإنسانية والواقعية.

فريق عمل مسلسل نون النسوة

ويضم فريق عمل مسلسل نون النسوة نخبة من النجوم مي كساب، وندا موسى، وهبة مجدي، ومحمد جمعة، وأحمد الرافعي، وأحمد فهيم، وسيمون، ولبنى ونس، وإيهاب فهمي، وسامي مغاوري، ومروة الأزلي، والعمل من تأليف محمد الحناوي، وإنتاج صباح اخوان، وإخراج إبراهيم فخر.