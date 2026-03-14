أستحق الفرصة.. البلوجر هايدي كامل تعلق على ظهورها في "نون النسوة"

علقت البلوجر هايدي كامل، على مشاركتها في مسلسل “نون النسوة” الذي يعرض في سباق دراما رمضان.

وكتبت هايدي كامل عبر حسابها بموقع انستجرام: "الحمد لله أولًا طبعًا، وكل الشكر للفنانة الكبيرة مي كساب، والدكتور أشرف زكي اللي وقفوا جنبي، لأنهم شافوني أستاهل الفرصة دي، وأن اللي جاي أحلى".

وأضافت هايدي كامل: "طبعًا الفضل يرجع بردو لتعليمي اللي ساعدني في ده، وطبعًا ربنا يسامح أي حد حاول يأذيني أو يشمت فيا، عشان ربنا أكبر من كل ده، وربنا يرزق الجميع يارب، الدنيا أبسط من كده لو بس نرضى باللي ربنا أداه لغيرنا".

وأثار مسلسل “نون النسوة” حالة من الجدل الواسع بسبب ظهور البلوجر هايدي كامل وهو ما يخالف قانون نقابة المهن التمثيلية وكان هناك تعهد من الشركة المنتجة اللعمل بحذف مشاهدها.

وبرغم من غرامة النقابة للشركة منتجة لمسلسل “نون النسوة” التى تقدر بمليون جنيه والتعهد بالحذف إلا أن البلوجر هايدي كامل تظهر فى أحداث الحلقة العاشرة من المسلسل.

فريق عمل مسلسل نون النسوة

ويضم فريق عمل مسلسل نون النسوة نخبة من النجوم مي كساب، وندا موسى، وهبة مجدي، ومحمد جمعة، وأحمد الرافعي، وأحمد فهيم، وسيمون، ولبنى ونس، وإيهاب فهمي، وسامي مغاوري، ومروة الأزلي، والعمل من تأليف محمد الحناوي، وإنتاج صباح اخوان، وإخراج إبراهيم فخر.