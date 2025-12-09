افتتاح معرض منصة «أيادي مصر» على هامش الاحتفالات بعيد الأقصر القومي

على هامش الاحتفالات بعيد الأقصر القومي الذى يوافق اليوم الثلاثاء ٩ ديسمبر، افتتح المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم، معرض «منصة أيادي مصر» بمكتبة مصر العامة، بمشاركة 45 عارضًا من مختلف المجالات والحرف اليدوية.

يضم المعرض منتجات متنوعة تشمل: الرمل الملون، المشغولات الخشبية، إكسسوارات، الأسمنت والجبس، معصرة زيوت وصابون طبيعي، كروشية، كانفا وتطريز يدوي، نحاس، عقيق، سجاد، جلود، أحجار كريمة، مكرمية، خوص، الباستر، الفخار، الرسومات، تجفيف خضروات، توابل، ومخبوزات وغيرها من المنتجات.

يستمر المعرض لمدة 4 أيام، ويتيح الفرصة للزوار للتعرف على الإبداعات المحلية ودعم الحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة، بالتعاون مع جهاز تشغيل شباب الخريجين، ومؤسسات: نايل بالاس، المنارة، الضحى، سدرة للتنمية الشاملة.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام محافظة الأقصر، والمهندسة هناء العربي مدير المكتب الفني للمحافظة، ونهال أبو المجد نائب مدير منصة «أيادي مصر» بالمحافظة، والدكتور محمد حساني مدير مكتبة مصر العامة ، وشرين طلعت مدير جهاز شباب الخريجين.