30 دقيقة .. منتخب مصر يتأخر بهدف أمام الأردن بكأس العرب
سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
ترامب يهدد بإلغاء حق المواطنة بالولادة
تحقيقات مع حلمي عبد الباقي وأبو المجد في نقابة الموسيقيين | خاص
إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي
المركز الطبي المصري في جامبيا .. أبرز استثمارات مصر في غرب أفريقيا
نائب رئيس جامبيا: افتتاح المركز الطبي المصري خطوة بالغة الأهمية للقطاع الصحي
أول ما نطق به لسانه القرآن .. عمر ذو البصيرة يبهر مسابقة بورسعيد الدولية بموهبته
نائب رئيس جامبيا: شراكتنا الطبية مع مصر قوية للغاية.. وزيارة رسمية للقاهرة قريبًا
وزير السياحة والآثار يبحث مع وفد جايكا دعم برامج تطوير المتحف المصري الكبير
مشروع رياضي .. CNN تكشف تفاصيل العرض الخيالي لـ محمد صلاح من الدوري السعودي
أرفع أوسمة منظمة الأغذية للقادة | الفاو تمنح الرئيس السيسي ميدالية أجريكولا
افتتاح معرض منصة «أيادي مصر» على هامش الاحتفالات بعيد الأقصر القومي

بمشاركة 45 عارضًا. محافظ الأقصر يفتتح معرض منصة «أيادي مصر» بمكتبة مصر العامة على هامش الاحتفالات بعيد الأقصر القومي
شمس يونس

على هامش الاحتفالات بعيد الأقصر القومي الذى يوافق اليوم الثلاثاء  ٩ ديسمبر، افتتح المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم، معرض «منصة أيادي مصر» بمكتبة مصر العامة،  بمشاركة 45 عارضًا من مختلف المجالات والحرف اليدوية.

يضم المعرض منتجات متنوعة تشمل: الرمل الملون، المشغولات الخشبية، إكسسوارات، الأسمنت والجبس، معصرة زيوت وصابون طبيعي، كروشية، كانفا وتطريز يدوي، نحاس، عقيق، سجاد، جلود، أحجار كريمة، مكرمية، خوص، الباستر، الفخار، الرسومات، تجفيف خضروات، توابل، ومخبوزات وغيرها من المنتجات.

يستمر المعرض لمدة 4 أيام، ويتيح الفرصة للزوار للتعرف على الإبداعات المحلية ودعم الحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة، بالتعاون مع جهاز تشغيل شباب الخريجين، ومؤسسات: نايل بالاس، المنارة، الضحى، سدرة للتنمية الشاملة.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام محافظة الأقصر، والمهندسة هناء العربي مدير المكتب الفني للمحافظة، ونهال أبو المجد نائب مدير منصة «أيادي مصر» بالمحافظة، والدكتور محمد حساني مدير مكتبة مصر العامة ، وشرين طلعت مدير جهاز شباب الخريجين.

مشروبات لتدفئة الجسم مع البرد القارس

5 مشروبات للتدفئة السريعة في الشتاء

حلويات الشتاء.. طاقة دافئة في ليلة باردة أشهر الحلويات الشتوية في البيوت المصرية

من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

سحب رعدية وأمطار غزيرة .. تحذير عاجل من الأرصاد

تخطى الـ 6000.. مفاجأة في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي

أخطر 48 ساعة في مسيرة محمد صلاح مع ليفربول

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

