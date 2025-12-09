تفاصيل احتفال محافظة الأقصر بعيدها القومي

قال عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، إن المحافظة تحتفل بالعيد القومي لها، متابعا: بمناسبة الاحتفالات تم افتتاح مشروعات جديدة وهي مدارس ومراكز شباب، كما سيتم تسليم 100 وحدة سكنية في مساكن الطود، وافتتاح كورنيش البر الغربي.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، اليوم هناك فعاليات صباحية ومسائية تتضمن عروضا فنية شعبية وتراثية وثقافية بمشاركة جميع أبناء المحافظة.

وأكد على أن هناك تواصل الجهود لزيادة عدد الغرف الفندقية بما يعزز القطاع السياحي الذي يعد من أهم روافد الاقتصاد القومي، منوها بأنه سيتم طرح 3 فنادق ونعمل على التوسع في السياحة الريفية.

وشدد على أن المحافظة تتعاون بشكل وثيق مع وزارة السياحة من أجل زيادة الاقبال السياحي على الأقصر التي تعد متحفا مفتوحا لجميع الزائرين.