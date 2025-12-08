نائب محافظ الأقصر يشهد انطلاق فعاليات القوافل الطبية المجانية



شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، انطلاق فعاليات "القوافل الطبية المجانية" بمحافظة الأقصر، التي تقام في إطار التعاون المشترك بين جمعية البر والتقوى ومبادرة ظواهر، والتي تستهدف رفع الوعي الصحي وتعزيز السلوكيات الصحية داخل القري

وبدأت فعاليات القافلة اليوم بمقر مجمع جمعية البر والتقوى بقرية الضبعية التابعة لمركز ومدينة القرنة، وذلك بحضور الدكتور عماد عوض رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى، وعدد من قيادة مؤسسة ظواهر بمحافظة الأقصر، وعدد من القيادات الشعبية وشباب قرية الضبعية.

ويستهدف برنامج القافلة الطبية عدد من التخصصات أبرزها الباطنة والنساء والتوليد والأطفال والرمد والصدر، كما تم تنفيذ مجموعة من الأنشطة التوعوية من بينها التوعية بالتغذية السليمة، والنظافة الشخصية، ومبادئ الإسعافات الأولية، والعناية بصحة الأسرة.

كما تم تنفيذ ندوة عن مخاطر الإدمان وآثاره السلبية على الصحة والأسرة والمحيط الاجتماعي، والمفاهيم الخاطئة المرتبطة بتعاطي المخدرات، ومنها الاعتقاد بأنها وسيلة للهروب من المشكلات أو تعزيز القدرة على التركيز والأداء، وأهمية الحفاظ على الصحة لبناء مجتمع قوي وسليم.

ومن جانبه أكد نائب محافظ الأقصر، على أهمية مبادرات المجتمع المدني والقوافل الطبية ورفع الوعي الصحي ورفع الوعي بمخاطر الإدمان ونشر ثقافة الوقاية، مؤكدا أن هذه المبادرات تعزز الشراكة بين الحكومة والمؤسسات الأهلية لتحقيق التنمية المستدامة.

وعلى هامش الندوة، استمع نائب محافظ الأقصر، إلى عدد من واقتراحات المواطنين بقرية الضبعية ومنها المعلقة بخطوط السير والرصف والمرافق، حيث أكد محافظ الأقصر، إلى أنه سيتم بحث كافة تلك الطلبات، مشيرا إلى أن المحافظة تحت قيادة المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، تعمل على الاستجابة لكافة متطلبات المواطنين بهدف التسهيل عليهم وتحقيق حياة كريمة لهم.