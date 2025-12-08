محافظ الأقصر يوجه بتقسيط مبلغ تقنين أرض مواطن من إسنا وتسهيل السداد

أوقف المواطن أبو المجد مصطفى من مركز ومدينة إسنا، المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، أثناء جولته على كورنيش النيل بمدينة الأقصر، صباح اليوم الإثنين لتفقد الحالة الأمنية وأعمال النظافة.

وأوضح المواطن لمحافظ الأقصر ، أنه يرغب في تقنين أرضه، لكنه لا يمتلك كامل المبلغ المطلوب. وعلى الفور، وجّه محافظ الأقصر القائمين على منظومة التقنين بالتعامل الفوري مع طلب المواطن، حيث تم السماح له بسداد نسبة 25% من قيمة التقنين، بناءا على طلب المواطن ، مع تقسيط باقي المبلغ.

يأتي ذلك في إطار حرص المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر على تيسير الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين، ودعم الحالات الجادة في إنهاء ملفات التقنين.