الأقصر.. اجتماع موسع بالبياضية لبحث مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

شهدت مدينة البياضية بمحافظة الاقصر انعقاد اجتماع موسع بالوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بشأن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي تجاوزات.

حضر الاجتماع اللواء الدكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعبد الخالق حسين مدني رئيس مدينة البياضية، ومدير مديرية الزراعة بالأقصر، ومدير إدارة الزراعة بالبياضية، ورؤساء القرى، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير إدارة المتغيرات.

وناقش الاجتماع آليات الإسراع في التعامل مع المتغيرات غير القانونية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية، حفاظًا على الرقعة الزراعية ودعم تطبيق القانون بكل قوة.

وفي إطار تعزيز الوعي المجتمعي، استقبلت الوحدة المحلية لقرية البغدادي طلاب مدرسة البغدادي الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال، بهدف تعريفهم باختصاصات الوحدات المحلية، وتنمية إدراكهم لدور المحليات في خدمة المواطنين.



وشهد اللقاء حضور رئيس المركز ورئيس قرية البغدادي ومدرسات المدرسة، حيث أكد رئيس المركز أهمية غرس ثقافة المشاركة المجتمعية لدى الأطفال وتعريفهم بالدور الحيوي للمحليات في تحسين الخدمات وجودة الحياة داخل القرى.

كما تابع رئيس مركز ومدينة البياضية الأعمال الجارية لتمهيد وإضاءة وتركيب بلدورات بقطعة الأرض الفضاء بمنطقة نجع أبو دومة، تمهيدًا لتجهيزها كساحة لممارسة الأنشطة الرياضية للشباب. ورافقه خلال الجولة مدير الري بالأقصر، في إطار التنسيق المشترك لدعم المشروعات الخدمية والأنشطة الشبابية لخدمة أهالي المنطقة.