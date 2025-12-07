محافظ الأقصر يتفقد كورنيش النيل للوقوف على استعداد العيد القومي ويهنئ عرسان على زفافهم أثناء الجولة

أجرى المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، مساء اليوم الأحد، جولة مسائية بشارع كورنيش النيل للاطمئنان على الاستعدادات النهائية لاحتفالات العيد القومي للمحافظة، ومتابعة أعمال تزيين أعياد الكريسماس ورأس السنة، وكذلك تفقد الحالة الأمنية بالمنطقة.

رافق محافظ الاقصر خلال الجولة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية.

وخلال جولته، التقى محافظ الأقصر عروسان أثناء تجوالهم بكورنيش النيل ، حيث حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه، وسط أجواء احتفالية مبهجة.



ومن جانبه أكد محافظ الأقصر على ضرورة تكثيف أعمال النظافة والتجميل بالشوارع والميادين، ورفع درجة الاستعداد بكافة المرافق والخدمات العامة، بما يليق بمكانة الأقصر السياحية واحتفالات العيد القومي للمحافظة.

كما وجّه عماره بمواصلة المتابعة الميدانية للتأكد من جاهزية المواقع السياحية والطرق الحيوية، وتوفير سبل الراحة للزائرين والأهالي، مشيدًا بجهود العاملين في مختلف القطاعات لإظهار المدينة بالشكل اللائق.

وأكد المحافظ أن كورنيش النيل يعد أحد أهم المقاصد السياحية والترفيهية بالمحافظة، مشددًا على الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وتعزيز الشعور بالأمان والانضباط خلال فترة الاحتفالات.