قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طبيبة صباحًا وراقصة ليلًا وأجرها في الساعة 50 ألف.. من هي شروق قاسم؟
استئناف دخول المساعدات إلى غزة بعد يومين من إغلاق منفذ كرم أبو سالم
حكم المداومة على صلاة ركعتين على روح أبي المتوفى.. الإفتاء تجيب
الصحة الفلسطينية: 52% من قائمة الأدوية الأساسية و71% من قوائم المستهلكات الطبية رصيدها صفر
محافظ الغربية يهنئ البطل الأولمبي محمد السيد ويؤكد: ذهبية مستحقة ترفع اسم مصر
عبور تاريخي للحوض العائم "GREEN DOCK 3" عبر قناة السويس مع تدابير ملاحية خاصة
احذر.. تجاوز السرعة المقررة على الطرق يعرضك لغرامة 1500 جنيه بالقانون
نتنياهو: الفلسطينيون امتلكوا دولة سابقا وحاولوا تدمير إسرائيل منها
ليفربول يبدأ خطة ما بعد صلاح.. من هو الجناح الإفريقي المرشح لخلافته؟
حكم جمع الصلوات بسبب قرب مواقيتها في فصل الشتاء.. الإفتاء توضح
قوافل المساعدات تصل القطاع عبر معبر رفح ومنفذ كرم أبو سالم
144 مليون دولار زيادة جديدة خلال نوفمبر.. الاحتياطي النقدي لمصر يصل إلى 50.215 مليار دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بحوزته مخدرات متنوعة.. سقوط تاجر سموم في منشاة العماري على يد مباحث بندر الأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

تمكنت قوة مباحث قسم شرطة الأقصر من ضبط أحد العناصر الإجرامية المتورطة في ترويج المواد المخدرة داخل نطاق منطقة منشاة العماري، بعد توفر معلومات تفيد بقيامه بتوزيع السموم على فئة من الشباب .

وكان اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر قد تلقى إخطارا من اللواء طه خاطر مدير المباحث الجنائية، يفيد برصد المتهم «ع . ع» البالغ من العمر 33 عامًا، عاطل، ويعمل فى ممارسة نشاطه المنحرف بتجارة المخدرات.

وبعد استصدار إذن النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، نجحت قوة مباحث بندر الأقصر برئاسة المقدم أحمد ناصف في مداهمة المتهم وضبطه متلبسًا بحيازة كمية من المواد المخدرة تضمنت كيلو جرام من الحشيش المخدر و 35 جرامًا من الهيروين و 150 جرامًا من البانجو، إضافة إلى هاتف محمول ومبلغ مالي وسلاح أبيض “كتر”.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات اعترف بتملك المواد المخدرة بقصد الاتجار، واستخدام السلاح الأبيض في تجهيز الأحراز والدفاع عن النفس، كما أقر بأن الهاتف وسيلة تواصله مع عملائه، وأن المبلغ المالي متحصلات نشاطه غير المشروع.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي تباشر التحقيقات تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.

الاقصر اخبار الاقصر امن الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

ياسين منصور و عمرو أديب

«أرض واحدة مش عارفين ناخدها».. عمرو أديب يُهاجم خطط تطوير ياسين منصور في الأهلي

محمد صلاح

أخطر 10 تصريحات لـ محمد صلاح بعد تعثر ليفربول بالدوري الإنجليزي | ماذا قال؟

عقد قران محمود بنتايج على كريمة أحمد سليمان

بين فسخ التعاقد والزواج .. قصة «بنتايج» مع الزمالك تنتهي بفستان الزفاف | تفاصيل

سعر الدولارر

سعر أعلى دولار في البنوك اليوم 7-12-2025

الزمالك

شائعات إغلاق الزمالك.. عمرو أديب مُنفعلاً: قولولنا خلاص كده إحنا عايزين الأهلي وبيراميدز

ترشيحاتنا

الفتاة

بسبب أولوية المرور.. القبض على فتاة واخر تعديا على شخص بالإسكندرية

المتهم

إجراءات تأديبية تجاه فرد شرطة تشاجر مع أحد أقاربه

صورة ارشيفية

بحوزته مخدرات متنوعة.. سقوط تاجر سموم في منشاة العماري على يد مباحث بندر الأقصر

بالصور

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

فيديو

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

الزمالك

الدفع أو فسخ التعاقد.. 4 لاعبين على وشك الرحيل من الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد