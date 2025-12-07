بحوزته مخدرات متنوعة.. سقوط تاجر سموم في منشاة العماري على يد مباحث بندر الأقصر

تمكنت قوة مباحث قسم شرطة الأقصر من ضبط أحد العناصر الإجرامية المتورطة في ترويج المواد المخدرة داخل نطاق منطقة منشاة العماري، بعد توفر معلومات تفيد بقيامه بتوزيع السموم على فئة من الشباب .

وكان اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر قد تلقى إخطارا من اللواء طه خاطر مدير المباحث الجنائية، يفيد برصد المتهم «ع . ع» البالغ من العمر 33 عامًا، عاطل، ويعمل فى ممارسة نشاطه المنحرف بتجارة المخدرات.

وبعد استصدار إذن النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، نجحت قوة مباحث بندر الأقصر برئاسة المقدم أحمد ناصف في مداهمة المتهم وضبطه متلبسًا بحيازة كمية من المواد المخدرة تضمنت كيلو جرام من الحشيش المخدر و 35 جرامًا من الهيروين و 150 جرامًا من البانجو، إضافة إلى هاتف محمول ومبلغ مالي وسلاح أبيض “كتر”.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات اعترف بتملك المواد المخدرة بقصد الاتجار، واستخدام السلاح الأبيض في تجهيز الأحراز والدفاع عن النفس، كما أقر بأن الهاتف وسيلة تواصله مع عملائه، وأن المبلغ المالي متحصلات نشاطه غير المشروع.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي تباشر التحقيقات تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.