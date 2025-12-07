قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطة 2027.. أولويات للإحلال والتجديد وضمان مياه شرب وصرف صحي للمواطنين بالأقصر

مياه الأقصر تناقش خطة 2027: أولويات للإحلال والتجديد وضمان مياه شرب وصرف صحي آمن للمواطنين
مياه الأقصر تناقش خطة 2027: أولويات للإحلال والتجديد وضمان مياه شرب وصرف صحي آمن للمواطنين

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر اجتماعا موسعا برئاسة اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لمناقشة الخطة الاستثمارية لمشروعات الإحلال والتجديد للعام المالي 2026/2027، وذلك بحضور رؤساء القطاعات ومديري العموم.

 ويأتي هذا الاجتماع ضمن خطة شاملة تستهدف تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر.

وخلال الاجتماع، أكد اللواء أحمد سعيد عرفة أن المشروعات المطروحة تعتمد على رؤية متكاملة تهدف إلى استدامة الخدمة وتحسين جودة المياه المقدمة للمواطنين.

كما شدد على أن تحديد أولويات التنفيذ سيتم وفق معايير دقيقة لضمان توفير مياه شرب آمنة وخدمات صرف صحي متطورة تتماشى مع أعلى معايير الجودة والسلامة.

وأشار رئيس الشركة إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تعزيزًا لآليات العمل بين القطاعات الفنية والهندسية والتشغيل والصيانة، مؤكدًا أن التنسيق الداخلي يمثل عنصرًا أساسيًا لنجاح مشروعات الإحلال والتجديد وتحقيق أهداف الخطة الاستثمارية لعام 2026/2027.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على الالتزام الكامل ببرامج التنفيذ ورفع مستوى الأداء التشغيلي داخل الشركة، مشيرًا إلى أن الخطة الجديدة ستدعم تقدم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر كإحدى المؤسسات الرائدة في قطاع المياه والصرف الصحي على مستوى الجمهورية.

الاقصر اخبار الاقصر مياة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

