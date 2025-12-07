إلغاء رحلات البالون الطائر في الأقصر بسبب تحول الرياح إلى الاتجاه الشرقي

قررت سلطات الطيران المدني بمدينة الأقصر وقف جميع رحلات البالون الطائر المقررة فجر اليوم، بعد تسجيل تغيّر مفاجئ في حركة الرياح واتجاهها نحو الشرق، وهو ما تسبب في تجاوز السرعات المسموح بها لسلامة الإقلاع.

وجاء القرار عقب فحص دقيق لتقارير الأرصاد، التي رصدت نشاطًا جويًا غير مستقر وارتفاعًا في شدة الرياح الشرقية، الأمر الذي يشكل تهديدًا مباشرًا لمسار البالون خلال التحليق.

وأكدت مصادر ملاحية أن استئناف الرحلات لن يتم قبل عودة الأحوال الجوية إلى وضعها الطبيعي، والتأكد من توافر جميع معايير الأمان المتعارف عليها دوليًا لضمان سلامة السائحين والعاملين.

وتُعد الأقصر واحدة من أبرز الوجهات العالمية لرحلات البالون الطائر، والتي تجذب يوميًا أعدادًا كبيرة من الزائرين للاستمتاع بمشهد المعابد والآثار من السماء.