محافظات

مياه الأقصر تواصل متابعة مشروعات قرى الميساوية والعضايمة والنمسا ضمن مبادرة «حياة كريمة»

شركة مياه الأقصر تواصل متابعة مشروعات الصرف الصحي بقرى الميساوية والعضايمة والنمسا ضمن مبادرة «حياة كريمة»
شركة مياه الأقصر تواصل متابعة مشروعات الصرف الصحي بقرى الميساوية والعضايمة والنمسا ضمن مبادرة «حياة كريمة»
شمس يونس

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، برئاسة اللواء أحمد سعيد عرفة، جهودها الميدانية لمتابعة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية بالقرى الأكثر احتياجًا.

وشهدت قرية الميساوية متابعة موسعة لأعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي، حيث تفقد رئيس مجلس الإدارة وفريق عمله الميداني نسب التنفيذ وجودة الأعمال، والتأكد من التزام المقاولين بالمعايير الفنية والجدول الزمني الموضوع للمشروع، بما يضمن وصول الخدمة للأهالي في أقرب وقت وبأعلى كفاءة تشغيلية.

كما شملت الجولة التفقدية قريتي العضايمة والنمسا، حيث تم الوقوف على ما تم إنجازه من شبكات ووصلات، ومراجعة الملاحظات الفنية مع مسؤولي المواقع، إلى جانب مناقشة احتياجات كل قرية لضمان تحقيق أعلى استفادة من المشروعات الجاري تنفيذها تحت مظلة المبادرة الرئاسية.

وخلال الجولة، التقى اللواء أحمد سعيد عرفة بعدد من المواطنين، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول المشروعات والخدمات المقدمة، مؤكدًا أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بتلقي ملاحظات الأهالي والعمل على معالجتها، باعتبارهم شركاء أساسيين في نجاح خطة تطوير المنظومة الخدمية داخل محافظة الأقصر.

وتأتي هذه التحركات في إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر على المتابعة الميدانية المستمرة، وضمان تنفيذ المشروعات بجودة عالية، بما يلبّي تطلعات المواطنين ويتوافق مع توجهات الدولة في تحسين مستوى الخدمات الأساسية بالريف المصري.

الاقصر اخبار الاقصر مياة الاقصر

