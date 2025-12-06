يحسن الهضم ويعالج الغثيان .. عشبة خارقة تضاف على المشروبات والأطعمة

يعد الزنجبيل من المواد الطبيعية التى تساعد في الوقاية من عدد كبير من الأمراض والمشكلات الصحية.

ووفقا لما جاء في موقع hopkinsmedicine نكشف لكم أهم فوائد الزنجبيل الصحية.

يحسن الهضم



إن مادة الجينجيرول ، وهي مكون طبيعي من جذر الزنجبيل، تُحسّن حركة الجهاز الهضمي، أي سرعة خروج

الطعام من المعدة واستمراره خلال عملية الهضم ويُعزز تناول الزنجبيل عملية الهضم بكفاءة، فلا يبقى الطعام في الأمعاء لفترة طويلة.

تخفيف الغثيان

تحفيز إفراغ المعدة يُخفف من أعراض الغثيان الناتجة عن

العلاج الكيميائي .

الزنجبيل قد يخفف من حدة الغثيان بعد العلاج الكيميائي لمرضى السرطان دون أن يُسبب بعض الآثار الجانبية لأدوية الغثيان.

الحمل

أشادت النساء بقدرة الزنجبيل على تخفيف "غثيان الصباح" وغيره من الغثيان المصاحب للحمل، حتى الأكاديمية الأمريكية لأمراض النساء والتوليد تُشير إلى الزنجبيل كعلاج غير دوائي مقبول للغثيان والقيء.

الانتفاخ والغازات

تناول الزنجبيل يُقلل من التخمر والإمساك وأسباب الانتفاخ والغازات المعوية الأخرى.

تآكل الخلايا ويحتوي الزنجبيل على مضادات الأكسدة، و تساعد هذه الجزيئات على التحكم بالجذور الحرة، وهي مركبات قد تُلحق الضرر بالخلايا عند ازدياد أعدادها بشكل مفرط.

مضاد للالتهابات

يحتوي الزنجبيل على أكثر من 400 مركب طبيعي، بعضها مضاد للالتهابات.