نائبة وزيرة التضامن تشهد حفل الإفطار السنوي لمؤسسة حياة كريمة

شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، حفل الإفطار السنوي لمؤسسة حياة كريمة، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتورة عهود وافي رئيسة مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، وبثينة مصطفى نائبة رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة والنائبة فى مجلس النواب، والدكتورة سماح أبو بكر سفيرة حياة كريمة، وعدد واسع العاملين بالمؤسسة.

وأعربت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي ، عن تقديرها للدور الذى تقوم به مؤسسة حياة كريمة في ظل نهج مختلف وقوي للمجتمع المدني في تحقيق مستهدفات التنمية وكشريك رئيسي في تحقيق رؤية مصر 2030 في إطار جهود الدولة المصرية لدعم مسيرة التنمية وتحسين جودة الحياة، خاصة للقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشارت صاروفيم، إلى أن المبادرات والأنشطة التي تنفذها المؤسسة في مختلف المحافظات تسهم في توفير بيئة داعمة للأطفال والشباب وتنمية قدراتهم، إلى جانب ما تقدمه من خدمات اجتماعية وتنموية تسهم في بناء الإنسان المصري.

وأكدت أن التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.