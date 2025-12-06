حسام الغمري يكشف عن سبب انتشار صور حازم أبو إسماعيل بعد ثورة يناير

قال حسام الغمري، الإعلامي والباحث السياسي، إن سبب انتشار صور حازم صلاح أبو إسماعيل في كل شارع في مصر بعد ثورة 2011، لم يكن من أمواله وإنما بتمويلات خارجية.

وأضاف الغمري في مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن هدف هذه التمويلات وانتشار صور حازم صلاح أبو إسماعيل، صناعة حالة في المجتمع وصناعة بديل محتمل في أذهان الناس.

وأشار إلى أن كتابة الدستور المصري في الخارج بدعم من جماعة الإخوان الإرهابية، كان هدفه تسهيل هذه الأعمال وتلقي التمويلات الخارجية ودخولها مصر بسهولة وبدون رقابة.

وأكد أن الأجهزة المصرية كانت على دراية بكل هذه المخططات من اليوم الأول، واحنا ظلمناهم كتير لانهم تصدوا لمؤامرة لسه بنكتشفها في 2025 بأن دستور الإخوان كان يكتب من الخارج.