أحمد عبد القادر ميدو: شباب مصر في الخارج درع يدافع عن الدولة المصرية

أكد أحمد عبد القادر ميدو رئيس اتحاد شباب مصر بالخارج، أن مصر دولة تسعى للخير والسلام وهذا ما يؤكد عليه الرئيس السيسي .



وقال أحمد عبد القادر ميدو في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مفيش دولة أشرف أو أطهر أو اعظم من مصر".

وتابع أحمد عبد القادر ميدو :"الجيش المصري قوي ومرعب لكل اهل الشر والرئيس السيسي يتعامل بكل حكمة ".

وأكمل احمد عبد القادر ميدو :" أي استثمار نقوم به في أوروبا بحط فيه تحيا مصر والإخوان يهاجمون أي استثمار نقوم به في مصر ".

ولفت أحمد عبد القادر ميدو :" شباب مصر في الخارج درع يحمي الدولة المصرية ويدافع عنها ضد مخططات الجماعة الإرهابية ".

