الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

النجم اللبناني "رامي عياش" يحيي حفل زفاف فخم بحضور نجوم الفن المصري

تقى الجيزاوي

في أجواء مفعمة بالأناقة والفرح، أقيم في القاهرة حفل زفاف أسطوري لابنة الإستاذ  محمد عبد المتعال مدير قنوات MBC مصر وMBC شمال أفريقيا، بحضور نخبة من أبرز نجوم الدراما والغناء والإعلام في مصر والعالم العربي.

وقد أحيا الحفل النجم اللبناني رامي عياش، الذي أضفى بطاقته الفنية المميزة وحضوره الآسر أجواءً استثنائية من الفرح والرقي، مقدّمًا مجموعة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الحاضرون بحب كبير.. وقد نشر رامي عياش صور و فيديو من الحفل،  على صفحته الرسمية عبر موقع الفيديوهات والصور "إنستجرام "

تميز الحفل بالتنظيم الراقي والذوق الرفيع الذي عكس مكانة العائلة وعمق علاقاتها في الوسطين الإعلامي والفني، حيث تحوّل إلى ملتقى للنجوم وكبار الشخصيات من مصر ولبنان والعالم العربي.. حضر الحفل العديد من الشخصيات، ونجوم الفن من بينهم رامز جلال، عمرو سعد، علي ربيع، اشرف عبدالباقي ، هشام ماجد وغيرهم من النجوم.

كانت ليلة من ليالي القاهرة الساحرة التى ستبقى في الذاكرة، عنوانها الفخامة، الفن، والمحبة.

تمنع السرطان وتقوى البروستاتا .. ثمرة غير متوقعة تحمى من أمراض خطيرة

النجم اللبناني "رامي عياش" يحيي حفل زفاف فخم بحضور نجوم الفن المصري

منى زكي بفستان أبيض كلاسيكي مع أحمد حلمي في العرض الخاص لفيلم الست

بطعم مشوي ولذيذ.. طريقة عمل كفتة الحاتي في المنزل

