رئيس جامعة سوهاج يهنئ المجلس الأعلى للجامعات لحصوله على اعتماد الأيزو من EGAC

هنأ الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات بمناسبة حصول المجلس الأعلى للجامعات على شهادات المطابقة الدولية (الأيزو) كأول جهة وطنية في مصر تحصل على هذا الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد (EGAC).

من بينها شهادة حوكمة المؤسسات ISO 37000:2021 وشهادة نظام إدارة المعرفة ISO 30401:2018.

جامعة سوهاج

وأشاد "النعماني" بالجهود المتميزة التي يبذلها المجلس الأعلى للجامعات في تطوير المنظومة الجامعية وتعزيز جودة الخدمات التعليمية والإدارية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس رؤية واضحة نحو التطوير والارتقاء بمستوى التعليم العالي في مصر.

ويجسد حرص المجلس على تبنّي أفضل الممارسات الدولية وترسيخ مبادئ الحوكمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وفق منهجيات حديثة.