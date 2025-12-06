حريق هائل باحدى قرى محافظة سوهاج بسبب بوص الذرة..ما الذي حدث؟

حالة من الذعر انتابت اهالى احدى قرى محافظة سوهاج بعد اندلاع حريق هائل نتيجة تخزين كميات كبيرة من البوص بصورة عشوائية..

حريق هائل

شهدت قرية الصلعا التابعة لمركز سوهاج، منذ قليل، حادثًا مأساويًا؛ إثر اندلاع حريق هائل داخل أحد الأحواش الزراعية نتيجة تخزين كميات كبيرة من بوص الذرة بصورة عشوائية؛ ما أدى إلى امتداد النيران لمساحات واسعة وتسبب في حالة من الذعر بين الأهالي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بنشوب حريق بقرية الصلعا، وانتقال النيران من حوش لآخر بسبب سرعة الاشتعال الناتجة عن المواد الجافة المتراكمة داخل تلك الأحواش.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن مصدر الحريق هو أحد الأحواش التي امتلأت بكميات كبيرة من بوص الذرة الجاف، والذي يُعد من المواد القابلة للاشتعال سريعًا، فضلاً عن وجود رياح ساعدت في انتشار اللهب.

وبذلت قوات الحماية المدنية جهودًا مكثفة للسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى منازل مجاورة ذات أسقف خشبية، وتمكنت من محاصرة النيران وإخمادها بالكامل بعد ساعات من المحاولات المتواصلة.

وبسؤال أصحاب الأحواش أفادوا بأنهم يقومون بتخزين بوص الذرة داخلها لاستخدامها، دون إدراك بخطورته أو ضرورة اتخاذ إجراءات أمان كافية لتجنب اشتعال الحرائق.

وأسفر الحريق عن تلفيات كبيرة في محتويات الأحواش وعدد من المحاصيل المخزنة، دون تسجيل خسائر بشرية.

حرر المحضر اللازم اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.