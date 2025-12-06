برلماني: رفع فيتش تصنيف مصر الائتماني يعكس نجاح الإصلاح الاقتصادي

ثَمَّن النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، إعلان وكالة فيتش رفع تصنيف مصر الائتماني، مؤكدا أن هذا يعزز قدرة مصر المالية والنقدية واستقرار اقتصادها رغم الأزمات والتحديات.

وأكد "الشوربجي" في تصريح لـ"صدى البلد" إلى أن الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة تبنت خطة إصلاح اقتصادي حقيقية، علاوة على مواصلة سير الدولة في دعم القطاعات الإنتاجية، وخلق موارد دولارية جديدة.

وأعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، رفع توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر للسنة المالية (2025-2026)، من 4.8 في المئة إلى 5.2 في المئة.

وأوضحت أن هذا التسارع في النمو الاقتصادي، يأتي مدعوما بعوامل عدة رئيسة، تشمل “الاستثمار المتزايد، ونمو الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري”.