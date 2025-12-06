الرئيس السيسي خط أحمر | أحمد عبد القادر ميدو يفضح مؤامرات الإخوان

استقبل الإعلامي أحمد موسى، أحمد عبد القادر ميدو رئيس اتحاد شباب مصر بالخارج، بحفاوة كبيرة، واقتحم ميدو الهواء ودخل للإعلامي أحمد موسى.

لو هقدم روحي لبلدي يبقى فخر

أكد أحمد عبد القادر ميدو رئيس اتحاد شباب مصر بالخارج، أنه فخور ببلده مصر التي تعتبر أعرق وأشرف وأقدم دولة على وجه الأرض .

وقال أحمد عبد القادر ميدو، :" جاهز أفقد حياتي من أجل مصر، ولو هقدم روحي لبلدي يبقى فخر وشرف كبير ودي اقل حاجة نقدر نعملها لبلدنا ".

وأكمل احمد عبد القادر ميدو :" إحنا اتربينا على عظمة مصر وإحنا شفنا أحداث 30 يونيو تحت قيادة بطل وقائد ملهم لينا وهو الرئيس السيسي ".

ولفت أحمد عبد القادر ميدو :" مصر بها مؤسسات قوية والشعب المصري عظيم والمصريون هزموا الإخوان ".

عناصر الإخوان بالخارج أداة لأجهزة معادية لمصر

وأكد أحمد عبد القادر ميدو رئيس اتحاد شباب مصر بالخارج، أن الشعب المصري هزم أكبر تنظيم إخواني إرهابي .

وقال أحمد عبد القادر ميدو، :" عناصر الإخوان بالخارج أداة لأجهزة معادية لمصر ، والإخوان كانوا يتكلمون عن مصر بصورة سيئة بهدف تشويه الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ".

وأكمل أحمد عبد القادر ميدو :" مصر العظيمة وقفت ضد مخطط تهجير الفلسطينيين وقدمت أكثر من 70 % من المساعدات لقطاع غزة ".



وتابع أحمد عبد القادر ميدو :" الإخوان كانوا عايزين يشوهوا سمعة مصر وموقفها التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية ومكنوش بيتكلموا عن جرائم الكيان الإسرائيلي ".

مصر دولة تسعى للخير والسلام

أكد أحمد عبد القادر ميدو رئيس اتحاد شباب مصر بالخارج، أن مصر دولة تسعى للخير والسلام وهذا ما يؤكد عليه الرئيس السيسي .

وقال أحمد عبد القادر ميدو، :" مفيش دولة أشرف أو أطهر أو اعظم من مصر، والجيش المصري قوي ومرعب لكل اهل الشر والرئيس السيسي يتعامل بكل حكمة ".

وأكمل احمد عبد القادر ميدو :" أي استثمار نقوم به في أوروبا بحط فيه تحيا مصر والإخوان يهاجمون أي استثمار نقوم به في مصر ".

ولفت أحمد عبد القادر ميدو :" شباب مصر في الخارج درع يحمي الدولة المصرية ويدافع عنها ضد مخططات الجماعة الإرهابية ".

دحر مخططات الإخوان بالخارج

كشف أحمد عبد القادر ميدو رئيس اتحاد شباب مصر بالخارج، كيفية تمكن شباب مصر في الخارج التصدي على مخططات جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال أحمد عبد القادر ميدو، :" لما شفت المؤامرة اللي بتحصل على سفارات مصر في الخارج قررنا التحرك واتقال لي هيبقى فيه مشاكل ليا وقلت اخسر ومصر تكسب ".

وتابع أحمد عبد القادر ميدو :" كل شباب مصر في الخارج قرروا الدفاع عن مصر وحماية السفارات المصرية رغم التهديدات ".



وأكمل أحمد عبد القادر ميدو :" نزلنا قدام كل السفارات المصرية اللي اتعرضت لهجوم في الخارج وكنا بنفتح لايف بين كل الشباب أمام كل السفارات، وقلنا لعناصر تنظيم الإخوان لو فيكم دكر يقرب من أي سفارة مصرية في الخارج ".

الرئيس السيسي بنى مصر الحديثة

أكد أحمد عبد القادر ميدو رئيس اتحاد شباب مصر بالخارج، أن شباب مصر في الخارج مع الرئيس السيسي "، مضيفا:" اللي عمله القائد بتاعنا في شتى المجالات؛ محصلش في تاريخ مصر ".

وقال أحمد عبد القادر ميدو ": "الدولة المصرية الحديثة اتبنت في عهد الرئيس السيسي بمشاريع عملاقة".

وتابع أحمد عبد القادر ميدو: "الدولة المصرية الحديثة اتعملت بأبطال الجيش المصري والشرطة والشهداء اللي ضحوا بأرواحهم من أجل حماية الدولة".

وأكمل أحمد عبد القادر ميدو: "محدش بيصرف على اتحاد شباب مصر في الخارج، ومحدش بيقولنا نعمل إيه، وإحنا بندعم مصر ونساند بلدنا".

كواليس القبض عليه بلندن



كشف أحمد عبد القادر ميدو رئيس اتحاد شباب مصر بالخارج، كواليس قيام عناصر إخوان إرهابيين بمهاجمته في أحد المطاعم ببريطانيا .



وقال أحمد عبد القادر ميدو"، :" كنت قاعد في كافيه لوحدي ولقيت اتنين مصريين سلموا عليا وبعدها بـ 5 دقايق لقيت 7 أفراد من الإخوان عايزين يهاجموني وقلت لهم لو فيكم راجل يلمسني ".



وتابع ميدو :" الإخوان كانوا جايين عشان يعتدوا عليا ولقيت الشرطة البريطانية جاية عليا أنا بس والإخوان قالوا للشرطة إني معايا سكينة وقلت للشرطة فتشوني أنا معييش حاجة ".

وأكمل أحمد عبد القادر ميدو :" لما اتقبض عليا في إنجلترا تم حبسي في زنزانة فردية وأنا لم أرتكب أي جريمة وفضلت في الزنزانة لمدة 24 ساعة ومعرفش اأا محبوس ليه ".

وتابع أحمد عبد القادر ميدو :" لو اتحبست في الخارج عشان بدافع عن مصر ده شرف ليا وجالي وفد من السفارة المصري وقالي إن الدولةمعاك ومتقلقش يابطل ".

سقوط كل الاتهامات التي وجهها الإخوان ضدي

أكد أحمد عبد القادر ميدو رئيس اتحاد شباب مصر بالخارج، أن عناصر الجماعة الإرهابية في الخارج تقدموا ببيانات للأمم المتحدة ضدي للتأثير على استثماراته .

وقال أحمد عبد القادر ميدو"، :" سقوط كل الاتهامات التي وجهتها جماعة الإخوان الإرهابية ضدي ".

بكاء على الهواء



بكى أحمد عبد القادر ميدو رئيس اتحاد شباب مصر بالخارج، على الهواء أثناء حديثه عن بطولات الرئيس السيسي وبنائه لمصر الحديثة، قائلا:" الرئيس السيسي خط أحمر".

وقال أحمد عبد القادر ميدو ، :" إحنا نفدي الرئيس السيسي بروحنا، و التاريخ هينصف الرئيس السيسي وهو رجع مصر لينا تاني بعدما خطفها من تنظيم إرهابي خسيس".

وأكمل أحمد عبد القادر ميدو :" الرئيس السيسي بيدافع عن مصر بشرف ويدافع عن القضية الفلسطينية بشرف ".

ولفت أحمد عبد القادر ميدو :" الرئيس السيسي يسعى إلى إحلال السلام في المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط ".