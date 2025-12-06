مصر تشارك في أعمال الدورة الـ 47 للجنة حق المؤلف والحقوق المجاورة بمنظمة الملكية الفكرية

شارك الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، في أعمال الدورة 47 للجنة حق المؤلف والحقوق المجاورة التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، والتي عُقدت بمقر المنظمة في جنيف، في الفترة من 1 - 5 ديسمبر، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والخبراء الدوليين في مجالات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.



وخلال جلسات العمل، واصلت اللجنة مناقشة مشروع معاهدة حماية هيئات البث، باعتباره أحد الموضوعات المحورية المطروحة على جدول الأعمال الدولي، نظرًا لأهميته في تعزيز الحماية القانونية للمحتوى المسموع والمرئي في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.



كما تناولت الاجتماعات الموضوعات ذات الصلة بـ الاستثناءات والتقييدات التي تستفيد منها المكتبات ودور المحفوظات والمؤسسات التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى الحقوق المخصصة لـ الأشخاص ذوي الإعاقة، تأكيدًا على التزام المجتمع الدولي بإتاحة المعرفة والوصول العادل إلى المحتوى الإبداعي.



وأكد الدكتور هشام عزمي خلال مداخلاته على دعم مصر للجهود الدولية الرامية إلى تطوير منظومة الملكية الفكرية، وتعزيز التوازن بين حماية حقوق المبدعين وضمان النفاذ إلى المعرفة، مشيرًا إلى أن المشاركة المصرية تأتي في إطار الاهتمام المتنامي بتطوير التشريعات الوطنية وتبني أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.



وفي إطار متصل، ناقشت اللجنة أحدث التطورات والمعايير المتعلقة بـ حق المؤلف في البيئة الرقمية، خصوصًا في ظل توسع استخدام المنصات الرقمية وتنامي التحديات المرتبطة بحماية المصنفات الإبداعية على الإنترنت.



كما عقد الدكتور هشام عزمي عددا من اللقاءات مع مسئولي الويبو تضمنت اللقاء مع نائب المدير العام للمنظمة وكذا مع رؤساء وفود كل من روسيا والبرازيل وكوريا الجنوبية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك. وذلك بحضور محمد عادل العضو في بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف.



وتعكس هذه المشاركة الدور الفاعل الذي تضطلع به مصر في العمل الدولي المشترك لتعزيز منظومة الملكية الفكرية.