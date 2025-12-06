مصر تشارك في أعمال الدورة الـ 47 للجنة حق المؤلف والحقوق المجاورة بمنظمة الملكية الفكرية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ياسين منصور: الاقتصاد المصري يتحسن .. ونمو 5% متوقع قريبًا
بتوجيهات وزير الإسكان| اجتماع مُوسّع لمتابعة تقنين الأراضي وتعظيم حقوق الدولة وصون المواطنين
تأخر الإنقاذ وغياب أدوات الإنعاش.. مُواجهة مباشرة بين والديّ السبّاح الراحل ورئيس نقابة الإسعاف|فيديو
شائعات إخوانية.. مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام أو تعرضهم لانتهاكات
خبير سياسي: إعلان ترامب عن المرحلة الثانية مجرد ضغط سياسي… والتنفيذ الحقيقي ما زال بعيدًا
سعر أقل عيار ذهب اليوم 7-12-2025
وزير الاتصالات: مستقبل الاقتصاد الرقمي في مصر يبشر بفرص واسعة
زلزال بقوة 6.36 ريختر يضرب اليونان
ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على فانكوفر والتتويج بالدوري الأمريكي للمرة الأولى
خطأ طبي يهدد حياة رحمة حسن.. كواليس الإهمال في العيادات الخاصة
بسبب السباح يوسف.. لميس الحديدي تواجه متحدث الرياضة: اللائحة شغالة ولا مكتوبة على قراطيس؟
ثورة في التعليم الفني.. تعميم تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي بدءا من العام المقبل
أخبار البلد

مصر تشارك في أعمال الدورة الـ 47 للجنة حق المؤلف والحقوق المجاورة بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو "
شارك الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، في أعمال الدورة 47 للجنة حق المؤلف والحقوق المجاورة التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، والتي عُقدت بمقر المنظمة في جنيف، في الفترة من  1 - 5 ديسمبر،  بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والخبراء الدوليين في مجالات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
 
وخلال جلسات العمل، واصلت اللجنة مناقشة مشروع معاهدة حماية هيئات البث، باعتباره أحد الموضوعات المحورية المطروحة على جدول الأعمال الدولي، نظرًا لأهميته في تعزيز الحماية القانونية للمحتوى المسموع والمرئي في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.
 
كما تناولت الاجتماعات الموضوعات ذات الصلة بـ الاستثناءات والتقييدات التي تستفيد منها المكتبات ودور المحفوظات والمؤسسات التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى الحقوق المخصصة لـ الأشخاص ذوي الإعاقة، تأكيدًا على التزام المجتمع الدولي بإتاحة المعرفة والوصول العادل إلى المحتوى الإبداعي.
 
وأكد الدكتور هشام عزمي خلال مداخلاته على دعم مصر للجهود الدولية الرامية إلى تطوير منظومة الملكية الفكرية، وتعزيز التوازن بين حماية حقوق المبدعين وضمان النفاذ إلى المعرفة، مشيرًا إلى أن المشاركة المصرية تأتي في إطار الاهتمام المتنامي بتطوير التشريعات الوطنية وتبني أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
 
وفي إطار متصل، ناقشت اللجنة أحدث التطورات والمعايير المتعلقة بـ حق المؤلف في البيئة الرقمية، خصوصًا في ظل توسع استخدام المنصات الرقمية وتنامي التحديات المرتبطة بحماية المصنفات الإبداعية على الإنترنت.
 
كما عقد الدكتور هشام عزمي عددا من اللقاءات مع مسئولي الويبو تضمنت اللقاء مع نائب المدير العام للمنظمة وكذا مع رؤساء وفود كل من روسيا والبرازيل وكوريا الجنوبية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك. وذلك بحضور  محمد عادل العضو في بعثة مصر الدائمة  لدى الأمم المتحدة في جنيف. 
 
وتعكس هذه المشاركة الدور الفاعل الذي تضطلع به مصر في العمل الدولي المشترك لتعزيز منظومة الملكية الفكرية. 

الدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية الملكية الفكرية

شرم الشيخ ودهب .. أمطار رعدية وسيول تضرب محافظات سيناء | حالة الطقس

طقس مضطرب.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول مرتقبة على هذه المناطق

لله الأمر من قبل ومن بعد.. وفاة الفنان سعيد مختار

حالة الطقس غدا الأحد 7-12-2025 .. أجواء شتوية وسقوط للأمطار

اجازة نصف العام |التعليم: مدتها شهر لأولى و2 ابتدائي وأسبوعين لباقي الصفوف

ضبط التردد الآن.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والإمارات اليوم في كأس العرب 2025

الدواجن السردة تقلق المصريين.. الحقيقة الكاملة تكشفها الجهات الرسمية

وزير الاتصالات يزور شركة القمم المتخصصة فى تقديم حلول وخدمات التحول الرقمي

حالة الطقس غدا .. أمطار ورعد يضرب هذه المدن

حفل تخريج دفعتين من معهد الكتاب المقدس بالمعادي .. صور

أبرزهم أسماء جلال وصبا مبارك .. نجوم الفن في فعاليات اليوم الثالث من مهرجان البحر الأحمر

تمنع السرطان وتقوى البروستاتا .. ثمرة غير متوقعة تحمى من أمراض خطيرة

النجم اللبناني "رامي عياش" يحيي حفل زفاف فخم بحضور نجوم الفن المصري

منى زكي بفستان أبيض كلاسيكي مع أحمد حلمي في العرض الخاص لفيلم الست

خطأ طبي يصدم رحمة حسن

خطأ طبي يهدد حياة رحمة حسن.. كواليس الإهمال في العيادات الخاصة

جميلة عزيز: في فترة انهرت ووقعت.. وأشرف زكي قالي مش هسيبك إلا لو حصلي حاجة

بعد إصابتها بالسرطان للمرة الثانية.. جميلة عزيز: انتهيت من الكيماوي ادعولي

أول ظهور فني لها| مصطفى قمر وزوجته في كليب مش هاشوفك قبل طرحه ..شاهد

