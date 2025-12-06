روجينا تحتفل ببدء تصوير مسلسل حد أقصى

أعلنت الفنانة روجينا عن انطلاق تصوير مسلسلها “حد اقصي” والذى من المنتظر ان يشارك فى ماراثون رمضان 2026 .

وشاركت روجينا جمهورها صورة من داخل الكواليس ، وكتبت معلقة: “بسم الله توكلنا على الله مسلسل حد اقصى ، من تأليف هشام هلال ، ومن إخراج مايا زكي .. اسعد يوم فى حياتى الحمد والشكر لله”.

قصة مسلسل حسبة عمري

وشاركت الفنانة روجينا ماراثون رمضان الماضي بمسلسل “حسبة عمري” والتى تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويناقش العلاقة بين الرجل والمرأة ، من خلال شخصية هند التى تدخل فى مشاكل مع زوجها ، مما يدفعها الي المطالبة بحقها فى ثروة زوجها .

ابطال مسلسل حسبة عمري

ويشارك روجينا في بطولة العمل عدد من النجوم، أبرزهم سيد رجب، عمرو عبد الجليل، ومحمد رضوان، إلى جانب نخبة من الفنانين، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.