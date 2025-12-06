ضبط التردد الآن.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والإمارات اليوم في كأس العرب 2025

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ضبط التردد الآن.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والإمارات اليوم في كأس العرب 2025

عبد العزيز جمال
عبد العزيز جمال

يبحث الكثيرون عن القنوات الناقلة لمباراة مصر والإمارات اليوم في كأس العرب 2025 ، حيث تتجه الأنظار مساء اليوم السبت نحو استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يواجه منتخب مصر الثاني نظيره منتخب الإمارات في مواجهة قوية بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025 التي تستمر فعالياتها حتى 18 ديسمبر الجاري. 

وتأتي هذه المباراة في توقيت حساس للطرفين، إذ يبحث الفراعنة عن أول انتصار لهم في البطولة بعد تعادلهم في الجولة الأولى أمام الكويت، بينما يسعى المنتخب الإماراتي لتعويض خسارته الافتتاحية أمام الأردن.

وتنقل المباراة عبر مجموعة واسعة من القنوات العربية، أبرزها شبكة قنوات beIN Sports، وقنوات الكأس القطرية، إلى جانب القنوات الخليجية المفتوحة مثل الكويت الرياضية ودبي الرياضية، كما تبث قناة MBC مصر 2 مباريات منتخب مصر في البطولة.

القنوات الناقلة وترددات البث للمباراة

تحظى مباراة مصر والإمارات باهتمام جماهيري كبير، وقد أعلنت عدة قنوات رياضية عن نقلها الرسمي للمواجهة اليوم، حيث تبث قنوات beIN Sports HD المباراة عبر القمر الصناعي نايل سات على تردد 11919 أفقي وبمعدل ترميز 27500. 

كما تنقل قناة الكأس القطرية عبر التردد ذاته 11919 على القمر الصناعي نايل سات. 

وتشارك قناة أبوظبي الرياضية 1 HD في تغطية البطولة، حيث تبث عبر التردد 12091 على القمر الصناعي نايل سات باستقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500. 

فيما توفر قناة دبي الرياضية بثًا مباشرًا عبر التردد 12322 عمودي. 

وتشمل القنوات الناقلة كذلك قناة عمان الرياضية وقناة الكويت الرياضية ضمن القنوات المفتوحة المهتمة بالبث الرياضي الخليجي.

مجموعات كأس العرب 2025 وترتيب المجموعة الثالثة

تنقسم بطولة كأس العرب 2025 إلى أربع مجموعات تضم أبرز المنتخبات العربية.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات قطر وتونس وسوريا وفلسطين، بينما تضم المجموعة الثانية المغرب والسعودية وعمان وجزر القمر. 

أما المجموعة الثالثة، فتشهد منافسة قوية بين مصر والأردن والإمارات والكويت. 

وجاءت المجموعة الرابعة بمشاركة الجزائر والعراق والبحرين والسودان. 

ويحتل المنتخب المصري المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة حققها من التعادل مع الكويت، بينما يقبع منتخب الإمارات في المركز الرابع دون نقاط بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الأردن، مما يزيد من أهمية مواجهته اليوم أمام الفراعنة لتجنب الخروج المبكر.

موقف المنتخبين قبل المواجهة

يدخل منتخب مصر الثاني مباراة اليوم باحثًا عن تحقيق الفوز الأول له في البطولة لتعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور ربع النهائي، خاصة أن التعادل أو الخسارة قد يضع الفريق في حسابات معقدة.

 وعلى الجانب الآخر، يسعى المنتخب الإماراتي إلى العودة للمنافسة بعد خسارته الافتتاحية، إذ يحتاج إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل إبقاء آماله قائمة في البطولة. 

وتكتسب المواجهة أهمية كبرى بالنسبة للمنتخبين، حيث تمثل نقطة تحول محتملة في مشوار كل منهما داخل المجموعة الثالثة.

تاريخ مواجهات مصر والإمارات

رغم أن مواجهة اليوم تعد الأولى التي تجمع بين المنتخبين في منافسات كأس العرب، فإن تاريخ اللقاءات بين مصر والإمارات يشير إلى مواجهات سابقة بلغت 9 مباريات.

 وحقق منتخب مصر الفوز في 5 مباريات، بينما انتصر المنتخب الإماراتي في مباراة واحدة فقط، وانتهت 3 مباريات بالتعادل، وهو ما يمنح الفراعنة أفضلية نسبية من ناحية التاريخ الكروي بين الجانبين.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الإمارات

استقر المدير الفني لمنتخب مصر الثاني حلمي طولان، على التشكيل المتوقع لمباراة اليوم أمام الإمارات، في ظل غياب اللاعب كريم فؤاد الذي تعرض لإصابة قوية خلال تدريبات الفريق قبل اللقاء، وستبعده عن الملاعب لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع.

 وجاء التشكيل المتوقع لمنتخب مصر على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد بسام. وفي خط الدفاع: يحيى زكريا – رجب نبيل – ياسين مرعي – أكرم توفيق. 

وفي خط الوسط: عمرو السولية – محمد النني – محمد مجدي أفشة. 

وفي خط الهجوم: إسلام عيسى – مصطفى سعد ميسي – مروان حمدي.

 ومن المقرر إقامة المباراة على ملعب لوسيل، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير ودعم مصري وإماراتي قوي في المدرجات.

أهمية المباراة في مشوار الفريقين داخل المجموعة

لا تقتصر أهمية اللقاء على كونه مواجهة في دور المجموعات، بل يعد خطوة مفصلية في تحديد مصير الفريقين في البطولة، حيث يحتاج كل منتخب إلى تحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن حسابات معقدة للجولة الأخيرة. 

ويأمل منتخب مصر في استغلال قوة عناصره وخبرة لاعبيه في البطولات العربية، بينما يسعى المنتخب الإماراتي إلى تصحيح مساره والعودة بقوة بعد خسارته أمام الأردن، وهو ما يجعل المباراة اليوم حاسمة ومصيرية.

