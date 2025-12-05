قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق لـ الدعم السريع على حادث معبر أدري الحدودي بين السودان وتشاد
جاب ناس يتخانقوا قدام كباريه المعادي .. تفاصيل صادمة في أزمة عصام صاصا
ترامب: بيليه أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم.. وكنت حريصا على متابعته وأنا شاب
اسم مسيحي في وظائف الأوقاف يثير جدلاً .. و«الوزارة» تحسم الجدل
40 ألف جنيه تشتري شبكة .. شعبة الذهب توجه نصيحة للمقبلين على الزواج
هل يصل سعر الذهب إلى 10 آلاف جنيه خلال 2026 .. الشعبة توضح الحقيقة
إنفانتينو: 104 مباريات في شهر.. و7 ملايين متفرج في الملاعب
ترامب يفوز بأول جائزة فيفا للسلام ويُشيد بالمبيعات القياسية لتذاكر مونديال 2026
انخفاض في درجات الحرارة .. الأرصاد تكشف حالة طقس السبت
موعد إعلان نتيجة الـ19 دائرة المُلغاة بانتخابات النواب وإعادة إطسا بالفيوم
بجوائز 13 مليون جنيه.. الأوقاف تطلق المسابقة العالمية للقرآن الكريم .. غداً
قرعة كأس العالم 2026 تنطلق على أنغام نشيد نسخة 1990
رياضة

قبل مواجهة مصر والإمارات.. ترتيب المجموعة الثالثة فى كأس العرب

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير

تنطلق مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب الإمارات غداً السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس العرب.


ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثالثة، ببطولة كأس العرب بصحبه كل من: "الإمارات، الأردن والكويت".


وكان منتخب مصر افتتح مشواره في بطولة كأس العرب، بالتعادل بهدف لمثله، أمام نظيره منتخب الكويت، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الأولى بالبطولة.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة وحيدة بينما  يأتي منتخب الإمارات في المركز الرابع بجدول الترتيب دون أي رصيد من النقاط.

 

ترتيب المجموعة الثالثة فى كأس العرب

 

1- منتخب الأردن، 3 نقاط.

2- منتخب مصر، نقطة.

3- منتخب الكويت، نقطة.

4- منتخب الإمارات، دون نقاط

