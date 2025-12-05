قبل مواجهة مصر والإمارات.. ترتيب المجموعة الثالثة فى كأس العرب

تنطلق مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب الإمارات غداً السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس العرب.



ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثالثة، ببطولة كأس العرب بصحبه كل من: "الإمارات، الأردن والكويت".



وكان منتخب مصر افتتح مشواره في بطولة كأس العرب، بالتعادل بهدف لمثله، أمام نظيره منتخب الكويت، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الأولى بالبطولة.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة وحيدة بينما يأتي منتخب الإمارات في المركز الرابع بجدول الترتيب دون أي رصيد من النقاط.

ترتيب المجموعة الثالثة فى كأس العرب





1- منتخب الأردن، 3 نقاط.

2- منتخب مصر، نقطة.

3- منتخب الكويت، نقطة.

4- منتخب الإمارات، دون نقاط