تعليق مثير من فتحي سند على تعادل منتخب المغرب مع عمان

علق الناقد الرياضي فتحي سند علي تعادل منتخب المغرب مع نظيره عمان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب فتحي سند :نقطة ثمينة للمغرب.. وإحباط لعُمان!

المباراة انتهت بالتعادل 0-0 والمغرب لعب ناقص لمدة 40 دقيقة بعد طرد عبدالرزاق حمدالله، ورغم كده كيروش ماقدرش يستغل النقص العددي ويخطف الفوز.

تعادل منتخب المغرب مع نظيره عمان، بدون أهداف، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

وحصل عبدالرزاق حمد الله على بطاقة حمراء في الدقيقة 53.

تشكيل المغرب

حراسة المرمى: مهدي بنعبيد

خط الدفاع: مروان سعدان - موساوى - سفيان بوفتيني - باش.

خط الوسط: محمد بولكسوت - محمد ربيع حرمات- وليد الكرتي.

خط الهجوم: عبدالرزاق حمد الله- كريم بركاوى - أمين زحزوح.

ويتصدر منتخب المغرب مجموعته برصيد 4 نقاط، فيما يأتي منتخب عمان ثالثا بنقطة واحدة