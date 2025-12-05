قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد إعلان نتيجة الـ19 دائرة المُلغاة بانتخابات النواب وإعادة إطسا بالفيوم

تعرف على موعد إعلان الـ19 دائرة المُلغاة وإعادة إطسا بالفيوم.. في هذا الموعد
تعرف على موعد إعلان الـ19 دائرة المُلغاة وإعادة إطسا بالفيوم.. في هذا الموعد
إسلام دياب

تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوى، نتيجة انتخابات 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، إلى جانب جولة الإعادة في دائرة أطسا بالفيوم، يوم الخميس المقبل الموافق 11 ديسمبر الجارى.

اختتمت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، أمس الخميس، يوم التصويت الثاني والأخير في الجولة الأولى من انتخابات 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، إلى جانب جولة الإعادة في دائرة أطسا بالفيوم، وذلك بعد السماح لآخر ناخب داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.

وبدأ رؤساء 1775 لجنة فرعية في سبع محافظات أعمال فرز الأصوات التي أدلى بها الناخبون على مدار يومي 3 و4 ديسمبر، حيث جرى مراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية وتحديد الصناديق، ثم فضّها وعدّ بطاقات الاقتراع في حضور أمناء اللجان ووكلاء المرشحين وممثلي الإعلام والمتابعين.

وأعلن رئيس كل لجنة فرعية الحصر العددي للأصوات متضمنًا عدد المقيدين، وعدد من أدلوا بأصواتهم، ونسب الأصوات الصحيحة والباطلة، وحصيلة كل مرشح، قبل تسليم محاضر الفرز والمظاريف إلى رؤساء اللجان العامة.

وبدأت اللجان العامة عقب ذلك إعلان الحصر العددي لأصوات كل لجنة، مع تلقي الطعون الانتخابية خلال 24 ساعة من إعلانها، وترسلها فورًا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات للبت فيها خلال المهلة ذاتها، وإخطار مقدميها بالقرارات النهائية.

في إطار المتابعة، أجرى القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، اتصالات برؤساء لجان المتابعة في المحافظات، مؤكدًا أن ما يعلن في اللجان الفرعية والعامة هو مجرد حصر عددي لا يمثل إعلانًا رسميًا للنتائج، إذ تختص الهيئة وحدها بإعلان النتيجة يوم 11 ديسمبر وفق الجدول الزمني.

وأكد رؤساء لجان المتابعة انتظام العمل في جميع اللجان بمحافظات الجيزة والإسكندرية والبحيرة وسوهاج وقنا، مع الإخطار بوفاة المرشح سعيد عبد الواحد عن دائرة إمبابة.

وأوضح بنداري أن العملية الانتخابية شهدت إقبالًا ملحوظًا من الناخبين، وأن الهيئة بدأت في استقبال النتائج المجمعة من المحافظات، إلى جانب أصوات المصريين بالخارج، تمهيدًا لمراجعتها وضمّها إلى النتائج النهائية قبل إعلان النتيجة الرسمية.

وفي حال الإعادة، تجرى الانتخابات في الدوائر الـ19 يومي 24 و25 ديسمبر في الخارج، ويومي 27 و28 في الداخل، على أن تعلن النتيجة في 4 يناير.

وشدد بنداري على أن الهيئة لن تسمح بأي تجاوز أو محاولة للتلاعب في إرادة الناخبين داخل أو خارج اللجان، مؤكدة التصدي الفوري لأي مخالفة.

في سياق متصل، استقبلت المحكمة الإدارية العليا 300 طعن على نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية للانتخابات، حيث تبدأ الدائرة الأولى فحص الطعون تمهيدًا للفصل فيها قبل الجلسة المحددة في 7 ديسمبر، وفق المواعيد الدستورية التي تلزم بالفصل خلال عشرة أيام.

يُذكر أن الهيئة الوطنية كانت قد حددت مواعيد انتخابات الدوائر الثلاثين الملغاة بأحكام القضاء، حيث يجرى التصويت في الخارج يومي 8 و9 ديسمبر، وفي الداخل يومي 10 و11 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة في 18 ديسمبر، وفي حالات الإعادة تعقد جولات التصويت نهاية ديسمبر وبداية يناير، مع إعلان النتيجة رسميا يوم 10 يناير.

انتخابات مجلس النواب مجلس النواب انتخابات 19 دائرة ملغاة الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات النواب

