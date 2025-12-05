رونالدو قبل قرعة المونديال: أنشيلوتي قادر على قيادة البرازيل لمنصّة التتويج في 2026

أعرب الظاهرة البرازيلي رونالدو عن ثقته في قدرة منتخب بلاده على استعادة بريقه العالمي في كأس العالم 2026 تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مؤكدًا أن الجيل الحالي يملك الأدوات اللازمة للعودة إلى منصة الأبطال، شرط الإيمان بالذات والعمل المتدرج نحو الهدف.

وجاءت تصريحات رونالدو قبل ساعات من إجراء قرعة نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة، حيث تحدث النجم الأسطوري بلمسة من الحنين قائلًا: «نتذكر جميعًا مونديال 1994 في الولايات المتحدة، تلك النسخة علمتني الكثير عن كرة القدم، ومن الرائع أن نعود ونعيش الأجواء ذاتها مرة أخرى، الأمر استثنائي بحق».

وأوضح أن المرحلة الحالية تشهد حالة من التركيز والتأهب لدى كل المنتخبات مع اقتراب المونديال واستعداداتها الفنية والبدنية.

أنشيلوتي إضافة للكرة البرازيلية

وأكد رونالدو أن كارلو أنشيلوتي يمثل إضافة كبيرة للكرة البرازيلية، قائلًا: «أنشيلوتي مدرب رائع، يمتلك خبرة وفنيات عالية يعرفها الجميع، والبرازيل في السنوات الأخيرة لم تحقق الهدف الأكبر وهو الفوز بالبطولة، رغم أن اللاعبين لديهم القدرة على حصد الألقاب».

وشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين الإمكانيات الكبيرة والطموحات العالية، مشيرًا إلى أن الخبرة الأوروبية للمدرب الإيطالي قد تمنح المنتخب شخصية مختلفة.

على اللاعبين أن يؤمنوا بأنفسهم

وفي رسالته الأخيرة قبل بدء مراسم القرعة في واشنطن، قال رونالدو: «على اللاعبين أن يؤمنوا بأنفسهم، بدعم الجماهير البرازيلية، فنحن نملك أسماء مهمة مثل رافينيا ونيمار وفينيسيوس وغيرهم، ونعيش مرحلة جديدة تتطلب التفكير في كل مباراة على حدة حتى نصل إلى الهدف الذي ننتظره جميعًا».