اقتصاد

بأرباح 67 مليار جنيه.. البورصة المصرية تسجل مكاسب أسبوعية قوية

البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح

شهدت البورصة المصرية أسبوعًا استثنائيًا من المكاسب، أعاد الثقة للمستثمرين ودفع المؤشرات الرئيسية إلى تسجيل ارتفاعات ملموسة، وسط نشاط لافت في قيم وأحجام التداول، وتوسع في رأس المال السوقي.

أداء المؤشرات خلال الأسبوع

المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30: ارتفع بنسبة 3.65% وأغلق عند 41499.07 نقطة.

مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70: صعد بنحو 1.8% مسجلًا 12464.64 نقطة.

مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان: نما بنسبة 2.23% ليصل إلى 16585.04 نقطة.

مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان: حقق زيادة بنسبة 2.63% مسجلًا 50748.37 نقطة.

مؤشر تميز: قفز بنسبة 2.7% ليغلق عند 19258.69 نقطة.

زيادة رأس المال السوقي

اختتمت البورصة المصرية الأسبوع على مكاسب قوية لرأس المال السوقي بلغت نحو 67.7 مليار جنيه، ليغلق عند 2.916 تريليون جنيه بزيادة 2.4%.

وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.539 تريليون جنيه إلى 1.588 تريليون جنيه بنسبة 3.1%.

وسجل رأس مال مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة نموًا إلى 703.2 مليار جنيه مقابل 695.3 مليار جنيه بنسبة 1.1%.

كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا إلى 2.291 تريليون جنيه بنسبة 2.5%.

وزاد رأس المال السوقي لبورصة النيل إلى 2.7 مليار جنيه بنمو 1.8%.

نشاط ملحوظ في التداولات

شهدت سوق الأسهم المصرية ارتفاعًا في إجمالي قيمة التداول إلى 446.8 مليار جنيه خلال الأسبوع، مقارنة بـ392.9 مليار جنيه الأسبوع السابق.

ووصلت كمية التداول إلى 19.356 مليار ورقة مالية منفذة عبر 725 ألف عملية، مقابل 16.47 مليار ورقة منفذة على 693 ألف عملية الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 8.22% من التعاملات داخل المقصورة، بينما شكلت السندات وأذون الخزانة نحو 91.78% من إجمالي التداولات، بحسب التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

وبهذا الأداء، أنهت البورصة المصرية أسبوعها على موجة صعود واضحة، مدفوعة بقوة السيولة وارتفاع اهتمام المستثمرين، ما قد يفتح الباب أمام المزيد من التحركات الإيجابية خلال الأسابيع المقبلة.

البورصة المصرية سوق الأسهم المصرية الأسهم

طريقة عمل صينية دنيس بالزعتر والليمون
فوائد مذهلة لتناول التمر يوميًا
علامات اضطراب القلق المزمن
أضرار صحية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة
