بورصة مصر تستقبل ختام الأسبوع بانتعاشة جديدة.. والمؤشرات تواصل الصعود

مع بداية جلسة اليوم، الخميس، بدأت البورصة المصرية ختام أسبوعها على نغمة إيجابية، مدعومة بموجة صعود جماعية امتدت من جلسة أمس، الأربعاء، لتمنح السوق دفعة جديدة من التفاؤل.

أداء المؤشرات في بداية الجلسة

مؤشر إيجي إكس 30 ارتفع بنسبة 0.63% مسجلًا 41603 نقطة.

مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان صعد 0.43% ليصل إلى 50901 نقطة.

مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي زاد 0.58% مسجلًا 18788 نقطة.

مؤشر EGX35-LV ارتفع 0.35% ليبلغ 4535 نقطة.

مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان صعد 0.53% إلى 12496 نقطة.

مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان زاد 0.59% ليصل إلى 16638 نقطة.

مؤشر الشريعة الإسلامية قفز 0.57% مسجلًا 4340 نقطة.

مؤشر تميز ارتفع 0.23% مسجلًا 19112 نقطة.

وجاء الأداء الإيجابي مدفوعًا بحالة من التحسن في شهية المستثمرين خلال الأيام الأخيرة، مع استمرار تدفق السيولة داخل الأسهم القيادية والمتوسطة على حد سواء.

وشهدت البورصة انتشارًا لموجة شراء انتقائية بين المؤسسات والأفراد، وهو ما دعم المؤشرات في أولى دقائق التعاملات ودفعها لمواصلة الاتجاه الصاعد.

وتترقب السوق ختام الجلسة لتحديد ما إذا كان هذا الزخم قادرًا على تعزيز مكاسب الأسبوع، خاصة في ظل اتجاهات داعمة من الأسهم ذات الأوزان الثقيلة وتفاعل المستثمرين مع الأخبار الاقتصادية الإيجابية الأخيرة.