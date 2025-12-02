القطاعات الصاعدة في تعاملات البورصة المصرية اليوم

شهد قطاع البنوك صعودًا خلال جلسة تداولات البورصة اليوم، كما ارتفع قطاع الموارد الأساسية مدعومًا بتحركات إيجابية للأسهم المدرجة داخله.

وواصل قطاع الرعاية الصحية والأدوية أداءه الصاعد، إلى جانب قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات الذي أغلق على ارتفاع ملحوظ.

كما سجل قطاع العقارات صعودًا خلال تعاملات الثلاثاء، وارتفع قطاع السياحة والترفيه بدوره، فيما أنهى قطاع المرافق الجلسة على أداء إيجابي. وصعد أيضًا قطاع الطاقة والخدمات المساندة، إضافة إلى ارتفاع قطاع التجارة والموزعون، وقطاع خدمات النقل والشحن، إلى جانب قطاع المنسوجات والسلع المعمرة الذي اختتم التعاملات على صعود.

القطاعات المتراجعة خلال الجلسة

تراجع قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات في ختام جلسة اليوم، كما انخفض قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ. وشهد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية تراجعًا أيضًا، إلى جانب انخفاض قطاع الخدمات التعليمية. كما تراجع قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية، وامتد الهبوط إلى قطاع مواد البناء الذي أنهى الجلسة على انخفاض.

القطاعات المستقرة

سجل قطاع مرافق حالة من الاستقرار دون تغيير يُذكر خلال تعاملات اليوم مقارنة بجلسة أمس.