الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا في ختام تعاملات البورصة المصرية الثلاثاء 2 ديسمبر

شهدت جلسة اليوم في البورصة المصرية الثلاثاء 2 ديسمبر نشاطًا ملحوظًا على مجموعة من الأسهم التي تصدرت قائمة الأكثر ارتفاعًا، في حين سجلت عدة أسهم أخرى هبوطًا واضحًا ضمن قائمة الأكثر انخفاضًا، وسط تباين في اتجاهات المستثمرين وتحركات السيولة داخل السوق.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا

تصدر سهم أكتوير فارما قائمة الرابحين خلال الجلسة بعد أن أغلق عند 215.63 جنيه محققًا نسبة صعود بلغت 13.17% مقارنة بسعره السابق.

وجاء سهم المجموعة المصرية العقارية في المركز الثاني بين الأسهم الصاعدة، بعد أن أنهى التعاملات عند 1.39 جنيه بنسبة ارتفاع 11.20%.

كما واصل سهم بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بي آر إي جروب أداءه الإيجابي ليغلق عند 4.42 جنيه مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 11.06%.

وارتفع سهم المطورون العرب القابضة ليصل إلى 0.237 جنيه بنسبة صعود 10.23%.

كما أغلق سهم مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية عند 341.85 جنيه محققًا زيادة بنسبة 10.15%.