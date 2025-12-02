تباين ملحوظ في سعر صرف الدولار في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

شهد سعر صرف الدولار تباينًا ملحوظًا في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء داخل البنوك العاملة في السوق المصرية. وذلك بعد أن افتتحت البنوك تعاملاتها أول أمس على تراجع في قيمة العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري.

أسعار الدولار اليوم في البنوك

ويستعرض صدى البلد الإخباري في نشرته الخدمية أحدث أسعار الدولار في البنوك حتى نهاية تعاملات اليوم.

سجل سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات وبنك أبوظبي الإسلامي مستوى 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.

وفي بنك HSBC بلغ السعر 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار

جاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي سجله البنك المصري الخليجي وبنك التنمية الصناعية وعدد من البنوك الأخرى.

أسعار الدولار مقابل الجنيه

سجلت بنوك: المصرف المتحد، بنك القاهرة، البنك التجاري الدولي، بنك الشركة المصرفية، بنك قناة السويس، البنك العربي الأفريقي الدولي سعر 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

بينما بلغ السعر في البنك الأهلي الكويتي، البنك العقاري المصري العربي، بنك فيصل الإسلامي، المصرف العربي الدولي، بنك نكست، بنك الإسكندرية مستوى 47.46 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع.

كما سجل البنك الأهلي المتحد، بنك أبوظبي الأول، بنك البركة، بنك التعمير والإسكان سعر 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع.