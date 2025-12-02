

تباين سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات في البنوك العاملة في مصر.

وكان قد فتحت البنوك أول أمس على تراجع لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء ضمن نشرته الخدمية .

سعر الدولار اليوم في بنك تنمية الصادرات 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بن اتش اس بي سي 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع.

سعر لدولار في المصرف المتحد 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك القاهرة 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك قناة السويس 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 47.46 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 47.46 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 47.46 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في أمام الجنيه المصرف العربي 47.46 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك نكست 47.46 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المتحد 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 47.46 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع.