قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس العرب .. منتخب مصر يدرك التعادل أمام الكويت فى الوقت القاتل
رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي يعقبه مؤتمر صحفي غدا
بسعر 56 جنيها.. طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين خلال شهر ديسمبر
الرئيس السيسي يصدق على قانون بفرض رسم على "تأشيرات الدخول" و"العمل القنصلي"
حالة الطقس خلال 7 أيام.. مفاجأة في درجات الحرارة وأمطار منتظرة
الأرصاد تحذر: أمطار تضرب بعض المحافظات الأيام القادمة| الطقس
بوتين: أوروبا تعيش في أوهام إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا
سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
كأس العرب.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر والكويت
بعد عودة المختطف المصري من مالي .. تفاصيل 10 أيام من الاحتجاز والغموض
30 دقيقة | منتخب مصر يبحث عن هز الشباك .. والكويت يتراجع دفاعياً
تعيين عمرو الليثي وعبد الرحيم كمال عضوين بـ غرفة صناعة السينما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات

الدولار
الدولار
آية الجارحي


تباين سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات في البنوك العاملة في مصر.

وكان قد فتحت البنوك أول أمس على تراجع لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء ضمن نشرته الخدمية .

أسعار  الدولار اليوم 


سعر الدولار اليوم في بنك تنمية الصادرات 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي  47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بن اتش اس بي سي 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر  47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 


سعر الدولار في البنك المصري الخليجي  47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية  47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار امام الجنيه 


سعر لدولار في المصرف المتحد  47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك القاهرة  47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية  47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك قناة السويس  47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي  47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي  47.46 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي  47.46 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل  47.46 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في أمام الجنيه  المصرف العربي  47.46 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك نكست  47.46 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المتحد  47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية   47.46 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه سعر صرف الدولار سعر الدولار أمام الجنيه أسعار الدولار اليوم سعر الدولار في البنوك سعر الدولار مقابل الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

صورة أرشيفية

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

اسعار الفراخ اليوم

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

المتهم

الصاروخ الكهربائي | قرار قضائي في محاكمة طفل المنشار بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

الأسرى يسلطون الضوء على معاناتهم داخل سجون الاحتلال

شهادات حية.. الأسرى المبعدون يفضحون جرائم الاحتلال الممنهجة بحق السجناء الفلسطينيين

أرشيفية

فنزويلا توافق على استئناف رحلات إعادة المهاجرين بعد طلب رسمي من واشنطن

أرشيفية

زيلينسكي: نحتاج إلى سلام عادل.. ونأمل بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خلال السنوات المقبلة

بالصور

الأكثر توفيرا للوقود.. 5 سيارات زيرو في السوق المصري

سوق السيارات المصري
سوق السيارات المصري
سوق السيارات المصري

طريقة عمل الجمبري الكرسبي المقلى

طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى
طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى
طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى

نوة قاسم تضرب الأسكندرية لمدة 5 أيام.. وتحذير عاجل من الأرصاد

نوة قاسم
نوة قاسم
نوة قاسم

طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..

فيديو

مسيرات

قدرات مسيّرات مصرية بتكنولوجيا عالمية تظهر في إيديكس 2025‎

منظومة الدفاع الجوي IRIS-T،

IRIS-T .. الدرع الجوية في سماء مصر | قوة وسرعة وسيطرة لا تضاهى

ظافر العابدين

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هاني رمزي

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

الإمارات ومصر.. علاقة رسّخها المؤسس وتمنحها السنوات قوة جديدة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

المزيد