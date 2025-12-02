قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تسبب تشوهات للجنين .. تحذير من تشغيلة مغشوشة من حقنة RH
الصحة تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030
المستشار حازم بدوي: المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب جرت بانضباط وفي ظل مُناخ ديمقراطي
بدعم الاتحاد الدولي | إنشاء مركز إقليمي لرياضة السلاح في مصر
تريزيجيه : اللعب باسم مصر مسئولية وشرف .. وقطر تجربة استثنائية
أول صور لغرفة ملابس الفراعنة قبل مواجهة الكويت في كأس العرب
500 مليار دولار للبنية التحتية | مشروع مصري ضخم لجذب الاستثمارات الإندونيسية
الرئيس السيسي يهنئ الإمارات بذكرى الاحتفال باليوم الوطني
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية
فيريرا : ميدو وجه لى اتهامات باطلة وسأتخذ الإجراءات القانونية ضده
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في الغربية
الوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية لدوائر الشرقية في انتخابات مجلس النواب
هيئة الاستثمار: نعمل مع الرقابة المالية والضرائب لدعم الشركات الناشئة

جانب من مشاركة رئيس هيئة الاستثمار
جانب من مشاركة رئيس هيئة الاستثمار
علياء فوزى

أعلنت مبادرة Elevate Lab عن انطلاق العرض النهائي لبرنامجها التدريبي المكثّف الموجَّه لرواد الأعمال والشركات الناشئة في مصر، وذلك بالتعاون مع Enactus Egypt وExits MENA وعدد من الشركاء الداعمين لمنظومة ريادة الأعمال، وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وشارك  حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في العرض النهائي للبرنامج حيث تم مشاركة الشركات المختارة لعرض مشاريعها أمام لجنة تحكيم رفيعة المستوى تضم نخبة من الخبراء والمستثمرين وقادة المنظومة الريادية، وسط حضور أكثر من 200 ضيف من رواد الأعمال والشركاء والداعمين. 

ويُعد هذا الحدث منصة مهمة لإبراز إنجازات المشاركين خلال البرنامج، وتوفير فرص حقيقية أمام الشركات الناشئة لتعزيز وجودها والوصول إلى مسارات جديدة للنمو والاستثمار.

فرص واعدة

وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مصر تمر بمرحلة استثنائية تتوافر فيها فرص واعدة وغير مسبوقة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، سواء من حيث الحجم أو التنوع.

ودعا الشباب إلى اغتنام هذه الفرص، مشددًا على أهمية تعزيز بيئة الأعمال لتمكينهم من إطلاق أفكارهم وتحويل الابتكار إلى قيمة اقتصادية مضافة تدعم النمو والتنمية.

وأوضح هيبة أن الهيئة تعمل على تهيئة مناخ الأعمال من خلال إجراءات مبسطة لتأسيس الشركات، تشمل منظومة "الشركة الواحدة"، إلى جانب تخصيص وحدة متكاملة لخدمة الشركات الناشئة، وتقديم حوافز وخدمات دون رسوم لدعم هذه الفئة.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار و هيئة الرقابة المالية ومصلحة الضرائب يعملون علي تقديم التيسيرات اللازمة للشركات الناشئة وضمان حصولها على دعم مؤسسي يمكّنها من النمو المستدام، مؤكدًا أن رواد الأعمال يمثلون رجال أعمال الغد والمحرك الرئيسي للاقتصاد المصري.

إطلاق مشروع Technology Hub 

كما أعلن هيبة عن إطلاق مشروع Technology Hub داخل المنطقة الحرة بمدينة نصر بالشراكة مع مطوّر متخصص، ليكون مركزًا متكاملًا لدعم الشركات الناشئة في التوسع والتصدير للأسواق الخارجية وتعزيز قدرتها على المنافسة الإقليمية والدولية.

وتطرق رئيس الهيئة إلى أهمية انضمام مصر لبرنامج Horizon Europe التابع للاتحاد الأوروبي، باعتباره نافذة لربط الجهات البحثية والمراكز العلمية بمنظومة الابتكار وريادة الأعمال، وفرصة ذهبية لاستثمار القدرات البحثية الوطنية في تطوير حلول مبتكرة ذات قدرة تنافسية عالمية.

واختتم رئيس الهيئة بتأكيد ثقته في إمكانات الشباب ودورهم المحوري في مستقبل الاقتصاد، مشيرًا إلى اهتمامه الدائم بالاطلاع على أكبر عدد من الأفكار الريادية الواعدة.

ويأتي البرنامج في إطار دعم الدولة لتمكين الشباب وتعزيز دور ريادة الأعمال كأحد محركات النمو الاقتصادي.

أكثر من 1000 فكرة مشروع

وقد شهدت النسخة الحالية من البرنامج إقبالًا كبيرًا، حيث تم استلام أكثر من 1000 فكرة مشروع من مختلف المحافظات، وبعد عملية تقييم دقيقة، تم اختيار 10 شركات ناشئة فقط للحصول على جوائز البرنامج تقديرًا لابتكاراتهم وإمكاناتهم الواعدة للتوسع.

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

اسعار الفراخ اليوم

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

عبدالرحمن القصاص

القصاص يشكر الناخبين بعد إعلان فوزه في انتخابات مجلس النواب

النائب طارق رضوان

طارق رضوان: حملة الاتهامات ضد مستقبل وطن مغلوطة وتزييف للحقائق

رئيس الشيوخ

الشيوخ يبحث مع البرلمان العربي تعزيز التعاون المشترك

نوة قاسم تضرب الأسكندرية لمدة 5 أيام.. وتحذير عاجل من الأرصاد

نوة قاسم
نوة قاسم
نوة قاسم

طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..

بابا الفاتيكان: مستقبل البشرية في خطر بسبب الصراعات الدموية حول العالم| صور

البابا ليو
البابا ليو
البابا ليو

مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك

مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك
مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك
مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك

ظافر العابدين

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هاني رمزي

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

الهام شاهين

شغل لجان.. إلهام شاهين تدافع عن فيلم "الست" بعد انتقادات البرومو

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

