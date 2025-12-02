هيئة الاستثمار: نعمل مع الرقابة المالية والضرائب لدعم الشركات الناشئة

أعلنت مبادرة Elevate Lab عن انطلاق العرض النهائي لبرنامجها التدريبي المكثّف الموجَّه لرواد الأعمال والشركات الناشئة في مصر، وذلك بالتعاون مع Enactus Egypt وExits MENA وعدد من الشركاء الداعمين لمنظومة ريادة الأعمال، وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وشارك حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في العرض النهائي للبرنامج حيث تم مشاركة الشركات المختارة لعرض مشاريعها أمام لجنة تحكيم رفيعة المستوى تضم نخبة من الخبراء والمستثمرين وقادة المنظومة الريادية، وسط حضور أكثر من 200 ضيف من رواد الأعمال والشركاء والداعمين.

ويُعد هذا الحدث منصة مهمة لإبراز إنجازات المشاركين خلال البرنامج، وتوفير فرص حقيقية أمام الشركات الناشئة لتعزيز وجودها والوصول إلى مسارات جديدة للنمو والاستثمار.

فرص واعدة

وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مصر تمر بمرحلة استثنائية تتوافر فيها فرص واعدة وغير مسبوقة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، سواء من حيث الحجم أو التنوع.

ودعا الشباب إلى اغتنام هذه الفرص، مشددًا على أهمية تعزيز بيئة الأعمال لتمكينهم من إطلاق أفكارهم وتحويل الابتكار إلى قيمة اقتصادية مضافة تدعم النمو والتنمية.

وأوضح هيبة أن الهيئة تعمل على تهيئة مناخ الأعمال من خلال إجراءات مبسطة لتأسيس الشركات، تشمل منظومة "الشركة الواحدة"، إلى جانب تخصيص وحدة متكاملة لخدمة الشركات الناشئة، وتقديم حوافز وخدمات دون رسوم لدعم هذه الفئة.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار و هيئة الرقابة المالية ومصلحة الضرائب يعملون علي تقديم التيسيرات اللازمة للشركات الناشئة وضمان حصولها على دعم مؤسسي يمكّنها من النمو المستدام، مؤكدًا أن رواد الأعمال يمثلون رجال أعمال الغد والمحرك الرئيسي للاقتصاد المصري.

إطلاق مشروع Technology Hub

كما أعلن هيبة عن إطلاق مشروع Technology Hub داخل المنطقة الحرة بمدينة نصر بالشراكة مع مطوّر متخصص، ليكون مركزًا متكاملًا لدعم الشركات الناشئة في التوسع والتصدير للأسواق الخارجية وتعزيز قدرتها على المنافسة الإقليمية والدولية.

وتطرق رئيس الهيئة إلى أهمية انضمام مصر لبرنامج Horizon Europe التابع للاتحاد الأوروبي، باعتباره نافذة لربط الجهات البحثية والمراكز العلمية بمنظومة الابتكار وريادة الأعمال، وفرصة ذهبية لاستثمار القدرات البحثية الوطنية في تطوير حلول مبتكرة ذات قدرة تنافسية عالمية.

واختتم رئيس الهيئة بتأكيد ثقته في إمكانات الشباب ودورهم المحوري في مستقبل الاقتصاد، مشيرًا إلى اهتمامه الدائم بالاطلاع على أكبر عدد من الأفكار الريادية الواعدة.

ويأتي البرنامج في إطار دعم الدولة لتمكين الشباب وتعزيز دور ريادة الأعمال كأحد محركات النمو الاقتصادي.

أكثر من 1000 فكرة مشروع

وقد شهدت النسخة الحالية من البرنامج إقبالًا كبيرًا، حيث تم استلام أكثر من 1000 فكرة مشروع من مختلف المحافظات، وبعد عملية تقييم دقيقة، تم اختيار 10 شركات ناشئة فقط للحصول على جوائز البرنامج تقديرًا لابتكاراتهم وإمكاناتهم الواعدة للتوسع.