قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب اليوم 24-11-2025
هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هيئة الاستثمار: 70 شركة ناشئة بمصر تعمل في تصميم أشباه الموصلات

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة
علياء فوزى

شارك الدكتور على المليجى رئيس مجلس أمناء جامعة اسلسكا، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد معيط عضو المجلس التنفيذي بصندوق النقد الدولي، في فعاليات قمة التعليم التنفيذي في نسختها الثالثة، وذلك بحضور مستوي رفيع من الوزراء وكبار رجال الدولة وقادة المؤسسات الاقتصادية والتنموية.

وتأتي القمة في نسختها الثالثة بهدف تمكين الشركات في مختلف القطاعات من رفع كفاءتها المؤسسية، وتعزيز قدراتها التنافسية، فضلًا عن توفير منصة واسعة لبناء شبكات العلاقات والشراكات التي تسهم في تنمية الأعمال ودعم التطور الوظيفي للعاملين.

فى البداية تحدث على المليجى رئيس مجلس أمناء جامعة اسلسكا عن التحديات التى تواجه سوق العمل، وأن جامعة اسلسكا أدركت تلك التحديات مبكرا، من خلال تبنيها  البرنامج الحكومى الذى استهدفت اسلسكا من خلاله موظفى الجهاز الادارى للدولة لخلق قيادات إدارية داخل المؤسسات والوزارات والهيئات الحكومية وخلال ٨ سنوات تم تخريج ١٠٠٠ قيادة حكومية حصلو على ماجيستير إدارة الأعمال من جامعة اسلسكا.وتبوءوا أعلى المناصب القيادية فمن بينهم نواب ومعاونين وزراء ورؤساء هيئات.

كما تحدث عن الدور الهام الذى تقوم به المرأة فى جميع مناحي الحياة  وأكد أن ٤٠% من خريجي البرنامج الحكومى من السيدات وجميعهن متميزات فى وظائفهن ومؤهلات لسوق العمل.

وشارك حسام هيبه رئيس الهيئة في جلسة نقاشية جمعت نخبة من القيادات التنفيذية وصنّاع القرار، من بينهم الدكتور محمد معيط، عضو المجلس التنفيذي بصندوق النقد الدولي،والدكتورة نادية العارف، رئيسة جامعة ESLSCA.

وخلال الجلسة، أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن التحول الرقمي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أصبحا عنصرين أساسيين في تطوير بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا لم يعد خيارًا، بل ضرورة لتحسين كفاءة الأداء والخدمات. 

وأوضح أن مصر تمتلك قاعدة واعدة في هذا المجال، حيث تعمل نحو ٧٠ شركة ناشئة في مجال تصميم اشباه الموصلات ولها سمعة دولية طيبة في  ما يعكس فرصًا قوية للنمو والاستثمار. كما شدد على أهمية القيادة المرنة القادرة على التكيف والابتكار لضمان التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

كما شدد حسام هيبة على أن دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لا يقتصر على إجراءات تأسيس الشركات فقط، بل يمتد ليشمل الترويج للفرص الاستثمارية محليًا ودوليًا، ووضع السياسات الاستثمارية الداعمة لجذب الاستثمارات الجديدة، فضلًا عن إدارة وتنمية المناطق الحرة وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة وآمنة للمستثمرين.

وأشار  حسام هيبة إلى أن الهيئة بدأت في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة الاستثمار من خلال تحليل بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر واستيعاب الكم الكبير من بيانات الشركات لتحديد المخاطر والفرص بدقة أعلى، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر فعالية. كما أوضح أن الهيئة راعت تطبيق الذكاء الاصطناعي داخل المنصة الإلكترونية لتأسيس الشركات وإصدار الموافقات والتراخيص الجاري إنشادها بهدف تسريع الإجراءات وتحسين دقة المراجعات وتسهيل رحلة المستثمر عبر خدمات رقمية أكثر ذكاءً وكفاءة، بما يسهم في اختصار الوقت والتكلفة وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال.

و تتولى الهيئة العامة للاستثمار الرعاية الأدبية لقمة التعليم التنفيذي، دعمًا لدور "إسلسكا مصر" في أن تصبح منصة رئيسية للانضمام إلى الدوائر المؤثرة إقليميًا ودوليًا.

واكدت الدكتورة نادية العارف رئيس جامعة اسلسكا،  ان من أصعب التحديات التي تواجه أي منظمة حاليًا هو وجود نماذج متباينة من البشر؛ فالعنصر البشري هو رمانة الميزان في أي مؤسسة، وأضافت أن العصر الحالي يحتاج من الجميع عملية مستمرة من شحن القدرات والمهارات والأفكار والهِمم، والتفكير خارج الصندوق، نحن في حاجة إلى أهل الخبرة ومع التقارب الحالي بين مستويات الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري ،فإن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تحول، بل هو بمثابة زلزال رقمي تحوّلي. كما لفتت إلى ضعف تمثيل النساء بين مطوري الذكاء الاصطناعي عالميًا، مؤكدة ضرورة تمكينهن ليصبحن شريكات في تصميم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن مستقبلًا أكثر عدلاً وإنسانية.

الهيئة العامة للاستثمار تنمية الأعمال التطور الوظيفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ميرفت سلامة

المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن

حقيقة ارتفاعها .. قائمة أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر

ترشيحاتنا

الطفلة ايسل عمرو

حياتى اتحولت لكابوس.. والدة الصغيرة أيسل ضحية الاعتداء في حمام السباحة : السجن مش كفاية

اسعاف - أرشيفية

طالبة تقفز من الطابق الثالث بعد تعدي والدها عليها بالضرب بكرداسة

مديرية أمن القليوبية

كشف غموض وفاة طفلة في بنها.. شقيقها اعتدى عليه داخل منزلهما

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد