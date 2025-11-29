قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو العينين: نرفض إجراءات إثيوبيا الأحادية..ومصر من حقها حماية أمنها المائي
وزير العدل : قانون المسئولية الطبية يأتي لـ حماية الإنسان وكرامته
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت .. بكام عيار 21 ؟
خبرة الأحمر تكسب.. كيف تناولت الصحف المغربية تعادل الأهلي مع الجيش الملكي
إيران تتحدى ترامب بـ المونديال.. تاريخ انسحاب المنتخبات من كأس العالم| والسر السياسة
أبو العينين: ميثاق المتوسط لن يكتمل دون حل عادل.. ومصر بقيادة السيسي ثابتة على نهج السلام
فصل نهائي لمدة عام للطلاب المتورطين في واقعة إهانة معلمة الإسكندرية
أحداث لا علاقة لها بالانتماء.. المستكاوي يعلق على لقاء الأهلي والجيش الملكي
المرصد: سوريون يرفضون استلام مساعدات إسرائيلية في ريف القنيطرة
أبو العينين: ميثاق المتوسط الجديد يعيد صياغة الشراكة بين دول ضفتي البحر
مدبولي: مشروعات إحياء المناطق التاريخية تتنوع بين تراثية وسكنية وتجارية
أبو العينين: انطلاق أعمال الاتحاد من أجل المتوسط يوم تاريخي
هيئة الاستثمار تعرض الفرص المتاحة في مصر على مجموعة من الشركات القطرية

التعاون
علياء فوزى

عقد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، عددًا من الاجتماعات خلال زيارتهما الحالية لدولة قطر، وذلك بهدف الترويج لفرص الاستثمار المتاحة في مصر وبحث آفاق التعاون مع كبرى الشركات القطرية.

اجتمع الوفد المصري مع راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة أعمال القابضة، كما استعرض ممثلو الشركة اهتمامهم بالاستثمار في مصر في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الدوائية، وصناعة إطارات السيارات، والصناعات المعدنية، وصناعة السيارات.

كما أبدت الشركة انفتاحها على الاستحواذ على شركات قائمة أو المشاركة في مشروعات جديدة لإضافة خطوط إنتاج، بما يعزز وجودها في السوق المصري.

وقام رئيس الهيئة بعرض الحوافز الاستثمارية والقطاعات المستهدفة في ضوء خطة الدولة، إلى جانب الإجراءات الحكومية الأخيرة الهادفة إلى تهيئة بيئة ومناخ الأعمال.

وأكد على دور الهيئة كشريك داعم للشركة من خلال توفير المعلومات اللازمة واستعراض الفرص المتاحة بما يتماشى مع توجهاتها الاستثمارية.

وفي سياق متصل، عقد الوفد اجتماعًا مع شركة ريـتاج العاملة في مجال الإدارة الفندقية، لمناقشة خططها التوسعية في مصر.

وأعرب رئيس الشركة عن تقديره للدعم الذي قدمته الهيئة خلال إجراءات تأسيس فرع للشركة في مصر لإدارة أحد الفنادق الجديدة، مؤكدًا اهتمام المجموعة المتزايد بالسوق المصري وخاصا في إدارة الفنادق والمنتجعات السياحية.

كما استعرض الوفد آخر مستجدات بيئة الأعمال في مصر، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتيسير إجراءات الاستثمار، إلى جانب استعراض نبذة عن قطاع السياحة والحوافز المخصصة له، في ظل استراتيجية الدولة لجذب شركات عالمية للاستثمار في القطاع.

وأكد الوفد أن خطة الدولة تستهدف مضاعفة عدد السياح خلال الفترة المقبلة، بما يستلزم زيادة الطاقة الفندقية ورفع عدد الغرف تماشياً مع رؤية مصر 2030.

وفي ختام الاجتماعات، جدد رئيس الهيئة التأكيد على التزام الهيئة بتقديم كافة أوجه الدعم للشركات القطرية الراغبة في الاستثمار في مصر، وتذليل أي تحديات قد تواجه توسعها، بما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين ويفتح آفاقًا أوسع للشراكة في مختلف القطاعات الواعدة.

وزير الاستثمار الاستثمار الطروحات الحكومية قطاع السياحة السياحة

فرج عامر

فرج عامر يخسر انتخابات نادي سموحة أمام محمد بلال

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس اليوم السبت 29-11-2025

تريزيجية

بسبب مقذوفات جماهير الجيش الملكي..أحمد حسن يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه

ييس توروب

رسائل نارية.. أول تعليق من توروب بعد تعادل الأهلي مع الجيش الملكي

الغندور

ضربة جزاء مش سليمة.. الغندور يثير الجدل بشأن مباراة الأهلي والجيش الملكي

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025

سعر الدولار

سعر الدولار صباح اليوم السبت 29-11-2025

يارا تامر

على جهاز تنفس ... تعرض زوجة مسلم لوعكة صحية

ضبط كميات كبيرة من المبيدات المغشوشة خلال حملة تفتيشية بمركز صدفا

محافظ أسيوط: ضبط كميات كبيرة من المبيدات المغشوشة بمركز صدفا

حادث تصادم بالبحيرة

الأب والأم وأبناؤهما الثلاثة.. مصرع 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

عبد الرحيم حسن: اختيار المتميزين في بورسعيد أرض المواهب

عبد الرحيم حسن: اختيار المتميزين في بورسعيد أرض المواهب

بالصور

أغرب سيارة كوبرا.. شاهد سيارة "تروبلميكر" الكهربائية الجديدة

الصين تستعد لإغراق العالم بسيارات كهربائية وهجينة أرخص ثمنًا

عصائر الطاقة الطبيعية قبل يوم طويل.. وصفات سريعة لتحفيز النشاط

أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك.. هل هي صحية؟ | تحليل شامل للوصفات

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

السبب الحقيقي وراء وفاة هبة الزياد

رجيم قاسٍ.. تفاصيل جديدة تكشفها والدة هبة الزياد عن لحظات الرحيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

