بسعر 56 جنيها.. طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين خلال شهر ديسمبر

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح عبوة جديدة من زيت الخليط سعة 1.5 لتر ضمن منظومة الدعم التمويني، بسعر 56 جنيهًا، وذلك اعتبارًا من 1 ديسمبر 2025، وفقًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، للدكتور مهندس علاء ناجي الرئيس التنفيذي لـ الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

ويأتي هذا الطرح في إطار جهود الوزارة لتوفير بدائل سلعية متنوعة لأصحاب البطاقات التموينية، وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المواطنين بما يخفف من الأعباء المعيشية على الأسر.

استمرار توفير الأحجام الحالية

القرار الجديد يأتي مكملًا للعبوات المتداولة حاليًا من الزيت على البطاقات، وتشمل:

عبوة 700 مللي بسعر 27 جنيهًا

عبوة 800 مللي بسعر 30 جنيهًا

وبذلك تتيح الوزارة مجموعة متنوعة من الأحجام والأسعار التي تتناسب مع احتياجات مختلف فئات المستهلكين.

متابعة الأسواق وضمان توافر السلع

وأكد الدكتور شريف فاروق أن طرح العبوة الجديدة يأتي في إطار المتابعة المستمرة لحركة الأسواق وتأكيد الوزارة على توفير السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار عادلة، بما يسهم في تحقيق التوازن وضبط الأسواق من خلال منظومة التموين.

توزيع تدريجي على المنافذ

واشار الوزير إلى أن العبوة الجديدة ستُطرح تدريجيًا في جميع المنافذ التموينية على مستوى الجمهورية، بدءًا من الأول من ديسمبر، مع استمرار الجهود لتطوير منظومة الدعم وضمان انتظام صرف السلع للمواطنين بكفاءة أكبر.

كما شدّد وزير التموين على استمرار التخفيضات المقررة على الزيوت الحرة بأنواعها المختلفة — سواء زيت الخليط أو عباد الشمس أو الذرة — داخل فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بهدف دعم المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.



