كأس العرب .. منتخب مصر يدرك التعادل أمام الكويت فى الوقت القاتل
رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي يعقبه مؤتمر صحفي غدا
بسعر 56 جنيها.. طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين خلال شهر ديسمبر
الرئيس السيسي يصدق على قانون بفرض رسم على "تأشيرات الدخول" و"العمل القنصلي"
حالة الطقس خلال 7 أيام.. مفاجأة في درجات الحرارة وأمطار منتظرة
الأرصاد تحذر: أمطار تضرب بعض المحافظات الأيام القادمة| الطقس
بوتين: أوروبا تعيش في أوهام إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا
سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
كأس العرب.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر والكويت
بعد عودة المختطف المصري من مالي .. تفاصيل 10 أيام من الاحتجاز والغموض
30 دقيقة | منتخب مصر يبحث عن هز الشباك .. والكويت يتراجع دفاعياً
تعيين عمرو الليثي وعبد الرحيم كمال عضوين بـ غرفة صناعة السينما
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

بسعر 56 جنيها.. طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين خلال شهر ديسمبر

زيت طعام
محمد صبيح

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح عبوة جديدة من زيت الخليط سعة 1.5 لتر ضمن منظومة الدعم التمويني، بسعر 56 جنيهًا، وذلك اعتبارًا من 1 ديسمبر 2025، وفقًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، للدكتور مهندس علاء ناجي الرئيس التنفيذي لـ الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

ويأتي هذا الطرح في إطار جهود الوزارة لتوفير بدائل سلعية متنوعة لأصحاب البطاقات التموينية، وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المواطنين بما يخفف من الأعباء المعيشية على الأسر.

استمرار توفير الأحجام الحالية

القرار الجديد يأتي مكملًا للعبوات المتداولة حاليًا من الزيت على البطاقات، وتشمل:

عبوة 700 مللي بسعر 27 جنيهًا

عبوة 800 مللي بسعر 30 جنيهًا

وبذلك تتيح الوزارة مجموعة متنوعة من الأحجام والأسعار التي تتناسب مع احتياجات مختلف فئات المستهلكين.

متابعة الأسواق وضمان توافر السلع

وأكد الدكتور شريف فاروق أن طرح العبوة الجديدة يأتي في إطار المتابعة المستمرة لحركة الأسواق وتأكيد الوزارة على توفير السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار عادلة، بما يسهم في تحقيق التوازن وضبط الأسواق من خلال منظومة التموين.

توزيع تدريجي على المنافذ

واشار الوزير إلى أن العبوة الجديدة ستُطرح تدريجيًا في جميع المنافذ التموينية على مستوى الجمهورية، بدءًا من الأول من ديسمبر، مع استمرار الجهود لتطوير منظومة الدعم وضمان انتظام صرف السلع للمواطنين بكفاءة أكبر.

كما شدّد وزير التموين على استمرار التخفيضات المقررة على الزيوت الحرة بأنواعها المختلفة — سواء زيت الخليط أو عباد الشمس أو الذرة — داخل فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بهدف دعم المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.


 

