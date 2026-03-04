عمرو سعد: إفراج الأعلى مشاهدة خلال 10 سنوات.. وكسر رقم “ملوك الجدعنة”

أعرب الفنان عمرو سعد عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي حققه مسلسل إفراج خلال الموسم الرمضاني الحالي، مؤكدًا أنه تصدّر نسب المشاهدة وفقًا للتقارير الواردة من الشركات المتخصصة والمعتمدة في قياس نسب المتابعة.



وقال عمرو سعد، في فيديو بثّه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن نسب المشاهدة التي وصلته من مختلف الجهات تؤكد أن المسلسل حقق “أكبر نجاح وأعلى نسب مشاهدة”، مشيرًا إلى أن المفاجأة بالنسبة له لم تكن فقط في تصدّر العمل للموسم الحالي، بل في كونه الأعلى مشاهدة خلال ما يقرب من عشر سنوات.



وأضاف أن مسلسل “إفراج” تجاوز الرقم القياسي الذي كان مسجلاً باسم مسلسل ملوك الجدعنة، والذي ظل محتفظًا بأعلى نسبة مشاهدة حتى العام الجاري، مؤكدًا أن الأرقام الجديدة “لا تدع مجالًا للشك” بأن العمل يتصدر المشهد الدرامي حاليًا.



ووجّه سعد الشكر للجمهور، معتبرًا أن النجاح تحقق بفضل دعمهم وثقتهم، قائلاً إن فريق العمل بذل مجهودًا ضخمًا لتقديم “دراما كلاسيكية” ترضي جميع فئات المشاهدين، وتحمل رسالة مهمة إلى جانب حبكة متماسكة وجودة تمثيل متميزة من جميع المشاركين.



كما أشاد بالمخرج وكل النجوم المشاركين في العمل، مؤكدًا أن النصف الثاني من شهر رمضان سيشهد مفاجآت أكبر، وأن الأحداث تتجه إلى تصاعد قوي، مختتمًا حديثه بتوجيه التهنئة للجمهور بمناسبة الشهر الكريم.