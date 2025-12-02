مشتريات قوية للأجانب وضغوط بيعية من المصريين في البورصة

شهدت البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر تباينًا واضحًا في اتجاهات فئات المستثمرين، حيث تفاوتت عمليات الشراء والبيع بين المصريين والعرب والأجانب، ما أظهر حركة متفاوتة للسيولة داخل السوق خلال الجلسة.

المستثمرون المصريون

اتجه المستثمرون المصريون نحو البيع بقيمة بلغت 165.549 مليار جنيه، مقابل مشتريات سجلت 159.013 مليار جنيه، لينتج عن ذلك صافي بيع قدره 6.536 مليار جنيه خلال تعاملات اليوم.

المستثمرون العرب

سار المستثمرون العرب أيضًا في اتجاه بيعي، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم 15.102 مليار جنيه، في حين سجلت مشترياتهم 8.839 مليار جنيه، محققين صافي بيع قدره 6.263 مليار جنيه.

المستثمرون الأجانب

على النقيض، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بقوة، مسجلين مشتريات بقيمة 22.783 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 9.984 مليار جنيه، ليحققوا صافي شراء كبيرًا بلغ 12.799 مليار جنيه، وهو ما يعكس دخولًا إيجابيًا للسيولة الأجنبية خلال جلسة اليوم.

أظهرت تعاملات اليوم ميلًا بيعيًا من جانب المستثمرين المحليين والعرب، في مقابل نشاط شرائي من الأجانب، وهو ما أسهم في إعادة توزيع السيولة داخل السوق بشكل واضح خلال جلسة الثلاثاء.