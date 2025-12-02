قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور
وزير البترول يبحث الشراكة وتبادل الخبرات مع نيجيريا فى التعدين
طقس بارد في الصباح .. والأرصاد: استمرار الأمطار على هذه المناطق
خطوات التسجيل على منصة مصر العقارية لحجز وحدات الإسكان الجديدة
التضامن: اعتماد شهادة محو أمية للإعاقة الذهنية والسمعية
أبرزها الثدي والمعدة .. نوع خضار يحمى من 7 أنواع سرطان ويمنع أمراض القلب
الدوري السعودي يعود لملاحقة محمد صلاح .. صفقة الـ500 مليون تعود للحياة
نقل السباح يوسف محمد إلى المستشفى .. والاتحاد يتكفل بعلاجه
عرضة للهجوم .. ترامب يهدد الدول المتورطة في تهريب المخدرات لأمريكا
عطل فني بالخط الثاني للمترو يؤثر على الحركة بالاتجاهين
تخلى عن جزء من مكاسبه.. تراجع سعر الذهب في الأسواق
حادث غير أخلاقي جديد ضد أطفال في مدرسة دولية بالإسكندرية | تفاصيل صادمة
مشتريات قوية للأجانب وضغوط بيعية من المصريين في البورصة

محمد صبيح

شهدت البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر تباينًا واضحًا في اتجاهات فئات المستثمرين، حيث تفاوتت عمليات الشراء والبيع بين المصريين والعرب والأجانب، ما أظهر حركة متفاوتة للسيولة داخل السوق خلال الجلسة.

المستثمرون المصريون

اتجه المستثمرون المصريون نحو البيع بقيمة بلغت 165.549 مليار جنيه، مقابل مشتريات سجلت 159.013 مليار جنيه، لينتج عن ذلك صافي بيع قدره 6.536 مليار جنيه خلال تعاملات اليوم.

المستثمرون العرب

سار المستثمرون العرب أيضًا في اتجاه بيعي، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم 15.102 مليار جنيه، في حين سجلت مشترياتهم 8.839 مليار جنيه، محققين صافي بيع قدره 6.263 مليار جنيه.

المستثمرون الأجانب

على النقيض، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بقوة، مسجلين مشتريات بقيمة 22.783 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 9.984 مليار جنيه، ليحققوا صافي شراء كبيرًا بلغ 12.799 مليار جنيه، وهو ما يعكس دخولًا إيجابيًا للسيولة الأجنبية خلال جلسة اليوم.

أظهرت تعاملات اليوم ميلًا بيعيًا من جانب المستثمرين المحليين والعرب، في مقابل نشاط شرائي من الأجانب، وهو ما أسهم في إعادة توزيع السيولة داخل السوق بشكل واضح خلال جلسة الثلاثاء.

