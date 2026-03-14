البحرين: القبض على 6 أشخاص إثر نشرهم مقاطع تتعلق بآثار العدوان الإيراني

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، القبض على 6 أشخاص، إثر قيامهم بنشر مقاطع مصورة تتعلق بآثار العدوان الإيراني، والتعاطف معه وتمجيد أعماله العدائية، إلى جانب نشر أخبار كاذبة والتحريض على استهداف مواقع في مملكة البحرين، حيث تم تداول تلك المقاطع عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي من شأنه تضليل الرأي العام وبث الخوف في نفوس المواطنين والمقيمين والإضرار بالأمن والنظام العام.

وأشارت الداخلية البحرينية - وفق وكالة الأنباء البحرينية - إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.

وأهابت وزارة الداخلية البحرينية بالجميع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول أو إعادة نشر مقاطع أو أخبار غير موثوقة، تجنباً للمساءلة القانونية، وبما يحفظ أمن الوطن وسلامته.