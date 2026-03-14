تحذير شديد اللهجة.. الحرس الثوري يطلب إخلاء جميع المراكز الصناعية الأمريكية في المنطقة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها ، أن الحرس الثوري الإيراني وجه تحذيرا للولايات المتحدة بضرورة إخلاء جميع المراكز الصناعية الأمريكية في المنطقة.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده نجحت في هزيمة إيران و"تدمير قدراتها بشكل كامل"، وذلك في تصريحات جاءت في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.

وأكد ترامب أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية ألحقت أضرارًا كبيرة بالبنية العسكرية الإيرانية، مشيرًا إلى أن بلاده ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها وحلفائها.

وفي المقابل، أعلنت إيران بدء موجة جديدة من الهجمات ضد إسرائيل، في خطوة تشير إلى استمرار التصعيد العسكري بين الطرفين، وسط مخاوف دولية من اتساع نطاق المواجهة في المنطقة.