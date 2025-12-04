التوقف الدولي.. قرار جديد من الأهلي والزمالك في التدريبات

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بقيادة الدانماركي ييس توروب، تصعيد 8 ناشئين إلي تدريبات الفريق الأول خلال فترة التوقف الدولي من أجل الاستقرار على إبقاء العناصر الجيدة في قادم الأيام.

وبموجب قرار الدانماركي ييس توروب، تم تصعيد عدد من اللاعبين من قطاع الناشئين للتدريب مع الفريق الأول، في ظل غياب اللاعبين الدوليين بسبب الانضمام للمنتخبات الوطنية في كأس العرب بقطر وكأس أمم أفريقيا بالمغرب.

كما يرتبط فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب بالمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المحترفة خلال شهر ديسمبر الحالي بالتزامن مع انطلاق منافسات بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر وكأس أمم أفريقيا بالمغرب.



وقرر الدانماركي ييس توروب، مدرب النادي الأهلي، تصعيد 8 لاعبين للفريق الأول وهم:

محمد زعلوك

محمد رأفت

إبراهيم عادل

عمر سيد معوض

محمد هيثم

بلال عطية

مهند الشامل

حمزة عبد الكريم



خطوة جيدة في الزمالك

قرر أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تصعيد 8 ناشئين لتدريبات الفريق الأول عقب حضوره مؤخرا مباراة الفارس الأبيض وإنبي مواليد 2009.



وجاءت قائمة اللاعبين الثمانية الذين اختارهم أحمد عبد الرؤوف من قطاع الناشئين للانضمام إلى تدريبات الفريق الأول بنادي الزمالك على النحو التالي:

1- محمد عبد الفتاح - حارس مرمى 2005.

2- هشام فؤاد مدافع 2005

3- يوسف الطباخ مدافع 2009

4- محمد إبراهيم باك رايت 2005

5- يوسف الفرنسي وسط ملعب 2005

6- محمد شحاتة حمد وسط ملعب 2008

7- أحمد صفوت صانع ألعاب 2009

8- أنس وائل وينج رايت 2005