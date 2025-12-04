قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طبيب أعصاب يكشف: تشنج الرقبة السبب الخفي وراء الصداع النصفي.. ويُحذّر من الوسادة الخاطئة
حماس: نواصل التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار وسلمنا جثمان أحد المحتجزين أمس
حماس: سنواصل العمل لإنهاء ملف التبادل بالكامل
تعرف على كيفية حساب المعاش الإضافي طبقا لقانون التأمينات
المعلم رامي برهوم.. آخر مستجدات قضية ضحية "الصاروخ الكهربائي" بالإسماعيلية
اجتماع موسع داخل وزارة الإسكان لمُضاعفة مبيعات الوحدات وتعظيم العوائد | تفاصيل
حين تتكلم الجبال.. مدسوس يصنع أسطورة جديدة في دروب المغامرة بجنوب سيناء
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» الـ 87 إلى غزة
ترامب يعيد البنزين كوقود رئيسي للسيارات في أمريكا.. ما الجديد؟
التوقف الدولي.. قرار جديد من الأهلي والزمالك في التدريبات
رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
التعليم العالي: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا بالبعثات لتعزيز البحث العلمي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

التوقف الدولي.. قرار جديد من الأهلي والزمالك في التدريبات

توروب وأحمد عبد الرؤوف
توروب وأحمد عبد الرؤوف
يسري غازي

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بقيادة الدانماركي ييس توروب، تصعيد 8 ناشئين إلي تدريبات الفريق الأول خلال فترة التوقف الدولي من أجل الاستقرار على إبقاء العناصر الجيدة في قادم الأيام.

وبموجب قرار الدانماركي ييس توروب، تم تصعيد عدد من اللاعبين من قطاع الناشئين للتدريب مع الفريق الأول، في ظل غياب اللاعبين الدوليين بسبب الانضمام للمنتخبات الوطنية في كأس العرب بقطر وكأس أمم أفريقيا بالمغرب.

كما يرتبط فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب بالمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المحترفة خلال شهر ديسمبر الحالي بالتزامن مع انطلاق منافسات بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر وكأس أمم أفريقيا بالمغرب. 
 

وقرر الدانماركي ييس توروب، مدرب النادي الأهلي، تصعيد 8 لاعبين للفريق الأول وهم:
محمد زعلوك 
محمد رأفت 
إبراهيم عادل 
عمر سيد معوض 
محمد هيثم
بلال عطية 
مهند الشامل 
حمزة عبد الكريم
 

خطوة جيدة في الزمالك
قرر أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تصعيد 8 ناشئين لتدريبات الفريق الأول عقب حضوره مؤخرا مباراة الفارس الأبيض وإنبي مواليد 2009.
 

وجاءت قائمة اللاعبين الثمانية الذين اختارهم أحمد عبد الرؤوف من قطاع الناشئين للانضمام إلى تدريبات الفريق الأول بنادي الزمالك على النحو التالي: 
1- محمد عبد الفتاح - حارس مرمى 2005.
2- هشام فؤاد مدافع 2005 
3- يوسف الطباخ مدافع 2009 
4- محمد إبراهيم باك رايت 2005 
5- يوسف الفرنسي وسط ملعب 2005 
6- محمد شحاتة حمد وسط ملعب 2008 
7- أحمد صفوت صانع ألعاب 2009 
8- أنس وائل وينج رايت 2005 

الأهلي الزمالك توروب أحمد عبدالرؤوف

