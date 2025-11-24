أرقام الأهلي والزمالك في بطولات الشباب والناشئين .. تفاصيل

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن أرقام الأهلي والزمالك في بطولات الشباب والناشئين .

أرقام الأهلي والزمالك في قطاع الشباب والناشئين

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بالصور .. الأهلي يتربع على عرش بطولات الشباب والناشئين .. والزمالك ينهار في مراكز المؤخرة .

- بطولة الجمهورية مواليد 2007 : الأهلي في الصدارة والزمالك في المركز 12 !!!

- بطولة الجمهورية مواليد 2009 : الأهلي في الصدارة والزمالك في المركز التاسع !!!

- بطولة الجمهورية مواليد 2011 : الأهلي في الصدارة والزمالك في المركز 12 !!!".".

الزمالك يضم آدم وآسر نجلي الراحل محمد صبري لقطاع الناشئين ويستقبلهما

وكان قد استقبل نادي الزمالك الأربعاء آدم وأسر محمد صبري نجلي النجم الراحل محمد صبري، وكان في استقبالهما محمد طارق عضو مجلس الإدارة وبدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم، وحازم إمام نائب المدير الفني لقطاع الناشئين ومحمد مصطفى ممس نائب المدير الفني لقطاع البراعم.

وأنهت إدارة قطاعات الكرة إجراءات ضم الثنائي لفرق الشباب، حيث انضم آدم محمد صبري لفريق مواليد 2010، في حين انضم شقيقة آسر لفريق مواليد 2012.

ووقع اللاعبان على استمارات الانضمام لفرق الناشئين بالنادي، تمهيدًا لقيدهما في مطلع شهر ديسمبر المقبل وفقًا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، الخاصة بالبراعم والناشئين.

وبدأ آسر محمد صبري التدريبات الجماعية مع فريق البراعم مواليد 2012، على أن ينضم شقيقة آدم لتدريبات فريق 2010 خلال الأيام المقبلة.

وفي سياق متصل حرص هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك على استقبال الثنائي في مكتبه، وتمنى لهما التوفيق واستكمال مسيرة النجم الراحل محمد صبري.

وقام آدم وآسر محمد صبري بجولة في متحف النادي والتقاط الصور التذكارية مع البطولات التي حققها والدهما، كما حرص أحمد الأحمر نجم فريق كرة اليد على منح قميصه لنجلي الراحل محمد صبري.

الأمن يوافق على حضور 46200 مشجع للقاء الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية

انتهى منذ قليل الاجتماع الأمني لمباراة الزمالك وزيسكو الزامبي المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووافقت الجهات الأمنية على السماح بحضور 46200 مشجع للمباراة، جاء ذلك بعد التأكيد على فتح مدرجات الدرجة الثانية في المباراة التي كانت مغلقة في المباريات السابقة.

وحضر الاجتماع من الزمالك اللواء سامي السبكي مدير أمن النادي ومدير المتابعة.

ويستضيف الزمالك نظيره زيسكو الزامبي في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وزيسكو يونايتد الزامبي.