حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

أكد الناقد الرياضي محمد أبو علي، أن المالي أليو ديانج لاعب الأهلي، يفضل الانتظار لما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، لحسم مستقبله بالبقاء مع الأهلي أو الرحيل إلى العرض الأفضل الذي سيصله، وفقًا لنصيحة وكيل أعماله.

أضاف أبو علي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن وكيل أعمال ديانج نصحه بالانتظار، بداعِ أنه من الممكن أن يصله عرض قوي من أوروبا، بينما هناك محاولات مستمرة من الأهلي للضغط على اللاعب بالاستمرار.

وأشار إلى أن هناك جلسة ستعقد بين اللاعب ومسؤولي الأهلي، في المغرب لإقناعه بالتجديد، خاصة في ظل تمسك الدنماركي ييس توروب باستمراره ضمن صفوف الفريق، بينما من الوارد أن تؤجل الجلسة إلى وقتٍ لاحق.

أوضح أن حسين الشحات اقترب من تجديد عقده مع الأهلي، بينما أحمد عبد القادر ما زال لم يحسم موقفه رغم عرض الأهلي منحه 20 مليون جنيه، إلا أن اللاعب طلب التجديد مقابل 50 مليون جنيه، مشددًا أنه من الممكن أن يصل إلى اتفاق بالتجديد مقابل 30 أو 35 مليون.

تابع أن بيراميدز تواصل مع أحمد عبد القادر لإقناعه بالانضمام إلى صفوفه عقب نهاية عقده، إلا أن اللاعب لم يمنح النادي الرد، خاصة أنه ينتظر عرض أفضل من جانب الأهلي لرغبته في البقاء ضمن صفوف القلعة الحمراء.

اختتم تصريحاته، بأن الأهلي يضع عدة أسماء على طاولة صفقات يناير، إذ يتجه نحو لاعبين أجانب تحت السن أو فلسطينيين، إلا أنه سيسعى في الوقت نفسه لتسويق أشرف داري وجراديشار، متابعًا «هناك أنباء تتردد بشأن عودة وسام أبو علي الذي يرغب في العودة وهي نفس الرغبة لدى مسؤولي الأهلي، لكن هذه الأمور غير مؤكدة، بينما من الوارد عودته، خاصة أنه لم يسيء إلى الأهلي ويظل حتى الآن يقدره ويكن له ولجماهيره كل الاحترام».