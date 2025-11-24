قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
استمرار توافد الناخبين على لجان السيدة زينب في انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025 | استعدادات قصوى ودعم طبي للناخبين أمام لجان قصر الدوبارة .. صور
رئيس كوريا الجنوبية يحذر من مخاطر الاشتباك مع بيونح يانج
النقل تنفي وجود حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يخص كامل الوزير
أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية
الوطنية للانتخابات تكشف عن حقيقة شراء أصوات الناخبين أمام اللجان الانتخابية
رياضة

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

رباب الهواري

أكد الناقد الرياضي محمد أبو علي، أن المالي أليو ديانج لاعب الأهلي، يفضل الانتظار لما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، لحسم مستقبله بالبقاء مع الأهلي أو الرحيل إلى العرض الأفضل الذي سيصله، وفقًا لنصيحة وكيل أعماله.

أضاف أبو علي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن وكيل أعمال ديانج نصحه بالانتظار، بداعِ أنه من الممكن أن يصله عرض قوي من أوروبا، بينما هناك محاولات مستمرة من الأهلي للضغط على اللاعب بالاستمرار.

وأشار إلى أن هناك جلسة ستعقد بين اللاعب ومسؤولي الأهلي، في المغرب لإقناعه بالتجديد، خاصة في ظل تمسك الدنماركي ييس توروب باستمراره ضمن صفوف الفريق، بينما من الوارد أن تؤجل الجلسة إلى وقتٍ لاحق.

أوضح أن حسين الشحات اقترب من تجديد عقده مع الأهلي، بينما أحمد عبد القادر ما زال لم يحسم موقفه رغم عرض الأهلي منحه 20 مليون جنيه، إلا أن اللاعب طلب التجديد مقابل 50 مليون جنيه، مشددًا أنه من الممكن أن يصل إلى اتفاق بالتجديد مقابل 30 أو 35 مليون.

تابع أن بيراميدز تواصل مع أحمد عبد القادر لإقناعه بالانضمام إلى صفوفه عقب نهاية عقده، إلا أن اللاعب لم يمنح النادي الرد، خاصة أنه ينتظر عرض أفضل من جانب الأهلي لرغبته في البقاء ضمن صفوف القلعة الحمراء.

اختتم تصريحاته، بأن الأهلي يضع عدة أسماء على طاولة صفقات يناير، إذ يتجه نحو لاعبين أجانب تحت السن أو فلسطينيين، إلا أنه سيسعى في الوقت نفسه لتسويق أشرف داري وجراديشار، متابعًا «هناك أنباء تتردد بشأن عودة وسام أبو علي الذي يرغب في العودة وهي نفس الرغبة لدى مسؤولي الأهلي، لكن هذه الأمور غير مؤكدة، بينما من الوارد عودته، خاصة أنه لم يسيء إلى الأهلي ويظل حتى الآن يقدره ويكن له ولجماهيره كل الاحترام».

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

مابين إلغاء انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تنظر 251 طعنا على النتبجة

مابين إلغاء انتخابات المرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تصدر الحكم في 259 طعنا على النتيجة

جمال شعبان يكشف معلومات صادمة عن كهرباء القلب

إنجاز طبي .. نجاح عملية استحثاث جذع المخ لطفلة عمرها أربع سنوات

لذيذة جدا.. طريقة عمل الكبدة بدبس الرمان

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد .. طبيبة تكشف الحقيقة

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

