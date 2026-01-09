ون بلس تجهز لإطلاق سلسلة OnePlus Turbo 6 ببطارية 9000 ملي أمبير

أعلنت شركة ون بلس عن سلسلة OnePlus Turbo 6 الجديدة في الصين، مقدمة فئة هواتف متوسطة التركيز تتميز ببطارية ضخمة بسعة 9000 ملي أمبير في كل من طرازي Turbo 6 وTurbo 6V، مع تصميم بسمك 8.5 ملم ووزن يبلغ نحو 217 غرامًا للطراز الأساسي.

تعتمد السلسلة على تقنية بطارية جديدة تسمى Glacier Battery، تم تطويرها بالتعاون مع شركة CATL الصينية باستخدام كاثود بتركيبة سيليكون-كربون عالية الكثافة الطاقية تبلغ 763 واط/ليتر، ما يسمح بتوفير هذه السعة الكبيرة في حجم مدمج نسبيًا.

تقول ون بلس إن Turbo 6 قادر على الوصول إلى نحو 10 ساعات من الاستخدام الكثيف، وهو ما يُترجم عمليًا إلى أكثر من يومين من الاستخدام الخفيف إلى المتوسط، مع دعم شحن سلكي بقدرة 80 واط وشحن عكسي بقدرة 27 واط لاستعمال الهاتف كمصدر طاقة لأجهزة أخرى.

تستهدف الشركة بهذا المزيج من السعة الضخمة وسرعات الشحن المستخدمين الذين يرغبون في التخلص من الحاجة المتكررة للشحن اليومي وتقليل الاعتماد على الملحقات الخارجية.

بطارية Glacier وتقنيات الشحن

تركز ون بلس في هذه السلسلة على إبراز بطارية Glacier كعنصر أساسي في تجربة الاستخدام، حيث تجمع التقنية بين كثافة طاقة مرتفعة وحجم أقل، مع الحفاظ على استقرار الحرارة وعمر البطارية على المدى الطويل.

يشير التقرير إلى أن هذه التقنية سمحت بتركيب بطارية 9000 ملي أمبير في هيكل لا يزال مقبولًا كجهاز للاستخدام اليومي، دون التضحية بشكل واضح بالنحافة أو الوزن.

يدعم كل من OnePlus Turbo 6 وTurbo 6V شحنًا سلكيًا بسرعة 80 واط، مع شحن عكسي بقدرة 27 واط، ما يتيح استخدام الهاتف كبنك طاقة متنقل لشحن هواتف أو ملحقات أخرى عند الحاجة.

يوضح التقرير أن الشركة تراهن على مزيج السعة الكبيرة وسرعة الشحن لتقديم تجربة استخدام متعددة الأيام، وتقليل الحاجة لما يُعرف بـ“ملازمة الحائط” عبر الشحن الليلي المتكرر.

مواصفات OnePlus Turbo 6 وTurbo 6V

تأتي سلسلة Turbo 6 بشاشة مقاس 6.78 إنش بدقة +FHD من نوع AMOLED في كلا الطرازين، مع معدل تحديث يصل إلى 165 هرتز في Turbo 6 و144 هرتز في Turbo 6V، ما يضع الشاشة في قلب تجربة الاستخدام والألعاب ضمن فئة الهواتف المتوسطة.

يعتمد Turbo 6 على معالج Snapdragon 8s Gen 4، بينما يحصل Turbo 6V على معالج Snapdragon 7s Gen 4، مع بطارية 9000 ملي أمبير ودعم الشحن ذاته في كلا النموذجين.

من ناحية الكاميرا، يضم الهاتفان كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل بعدسة واسعة، مع كاميرا ثانوية بدقة 2 ميجابيكسل، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل موجهة لاستخدامات السيلفي ومكالمات الفيديو.

وتشير المواصفات كذلك إلى تصنيفات مقاومة عالية للماء والغبار تشمل IP66 وIP68 وIP69 وIP69K، مع وزن يقارب 217 غرامًا لـ Turbo 6 و215 غرامًا لـ Turbo 6V، ما يضعهما في فئة هواتف متوسطة بمواصفات تحمل أقرب إلى الفئة الأعلى في جوانب معينة.

تسعير السلسلة ومكانتها في السوق

تضع ون بلس سلسلة Turbo 6 كـ“ملك الأداء” في الفئة المتوسطة، مع تسعير يستهدف جذب المستخدمين الباحثين عن أداء قوي وبطارية ضخمة بسعر أقل من الفئة الرائدة.

يبلغ سعر OnePlus Turbo 6 في السوق الصينية 2099 يوان (نحو 300 دولار)، بينما يأتي Turbo 6V بسعر 1899 يوان (حوالي 270 دولار)، ما يجعل السلسلة من بين الخيارات الأكثر جاذبية حاليًا ضمن الهواتف المتوسطة في الصين وفق التقرير.

يشير هذا الطرح إلى أن مزيج السعر المنافس مع مواصفات مثل معالجات Snapdragon الحديثة، وشاشات AMOLED عالية التردد، وبطارية 9000 ملي أمبير المدعومة بشحن 80 واط، يعزز من حضور السلسلة في فئة تشهد منافسة قوية من علامات آسيوية أخرى.

يضع ذلك ون بلس في موقع هجومي في سوق الهواتف المتوسطة، مع التركيز على نقطة تفوق واضحة هي عمر البطارية وتجربة الاستخدام الممتدة.

احتمالات الإطلاق العالمي ودور Nord 6

يوضح التقرير أن OnePlus Turbo 6 مرشح لأن يصل إلى الأسواق العالمية تحت اسم OnePlus Nord 6 بالاسم الرمزي CPH2795، استنادًا إلى ظهوره في قاعدة بيانات هيئة تنظيم الاتصالات TDRA وبعض قواعد بيانات الشهادات الأخرى.

وتكشف بيانات TÜV – كما ينقلها المصدر – أن Nord 6 سيحافظ على بطارية 9000 ملي أمبير مع دعم شحن سلكي بقدرة 80 واط، ما يشير إلى نية الشركة نقل تجربة البطارية الجديدة خارج السوق الصينية.

وحتى اليوم الجمعة 9 يناير، لا تتوافر معلومات رسمية حول الموعد المحدد لإطلاق Nord 6 عالميًا أو الأسواق التي سيصل إليها أولًا، لكن إدراج الهاتف في قواعد بيانات الشهادات التنظيمية يعكس أن الإطلاق الدولي قد يكون أقرب مما يبدو.

ويربط التقرير بين هذا التوجه وبين مساعي ون بلس لتقديم هواتف متوسطة ببطاريات “ثورية” في أسواق تزداد فيها المنافسة على عمر البطارية والاستغناء عن بنوك الطاقة.

بداية حقبة جديدة لعمر البطارية

يشير التقرير إلى أن السعة الكبيرة البالغة 9000 ملي أمبير في جهاز نحيف نسبيًا يمكن أن تمثل بداية حقبة جديدة للهواتف الذكية ذات الاستخدام لعدة أيام دون شحن، مع ما يترتب على ذلك من تقليل الاعتماد على بنوك الطاقة المحمولة.

ويلفت إلى أن النقطة الجوهرية ليست فقط في الأرقام، بل في قدرة ون بلس على تقديم هذه السعة ضمن تصميم قابل للاستخدام اليومي وليس مجرد نموذج ضخم وثقيل.

كما يلمّح التقرير إلى أن اعتماد شركات كبرى مثل آبل وسامسونج على تقنيات مشابهة في المستقبل، أو تطوير حلولها الخاصة في مجال البطاريات عالية الكثافة، يمكن أن يغير شكل سوق الإكسسوارات المحمولة، ويجعل بنوك الطاقة كما نعرفها اليوم أقل حضورًا في حياة المستخدمين.

ويضع هذا التطور سلسلة OnePlus Turbo 6 في موقع مبكر داخل اتجاه أوسع نحو بطاريات عملاقة وتقنيات سيليكون-كربون عالية الكثافة في الهواتف الذكية.