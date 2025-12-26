تسريب صور حية يكشف ملامح هاتف OnePlus Turbo لأول مرة

ظهرت صور حية حقيقية لهاتف OnePlus Turbo المرتقب من شركة وان بلس، في تسريب.

يعد الأوضح حتى الآن ويكشف عن ملامح التصميم الخارجي والمواصفات الأساسية للجهاز.

ويأتي التسريب في وقت تتسارع فيه الشائعات حول إطلاق الهاتف خلال الربع الأول من عام 2026 كخيار قوي في فئة المتوسطة العليا.

صور حية من جميع الزوايا

نشرت الصور عبر حسابات تسريب موثوقة على منصات التواصل الاجتماعي، وتظهر الهاتف من الواجهة الأمامية والخلفية والجوانب.

يتميز الجهاز بـ إطار معدني لامع مع شاشة مسطحة مقاس 6.78 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز، مع حواف جانبية ضيقة جدًا تبلغ 1.8 ملم فقط.

كاميرا خلفية مميزة

يبرز التسريب وحدة كاميرا خلفية ثلاثية بتصميم دائري أنيق يضم عدسة رئيسية 50 ميجابكسل مع مثبت بصري OIS، عدسة عريضة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو 2 ميجابكسل.

كما يظهر كاميرا سيلفي 16 ميجابكسل مدمجة في شاشة مثقوبة في المنتصف العلوي، مع إضاءة LED خلفية للإشعارات.

معالج Snapdragon 8 Gen 3 المُحدث

تشير الصور إلى دعم الهاتف لمعالج Snapdragon 8 Gen 3 المُحسّن للطاقة، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت LPDDR5X وتخزين UFS 4.0 بسعة 512 جيجابايت.

كما يظهر الجهاز نظام تبريد متقدم يشمل لوحة بخار كبيرة للحفاظ على الأداء أثناء الاستخدام المكثف.

بطارية عملاقة وشحن سريع

يحمل OnePlus Turbo بطارية سعة 6000 ملّي أمبير تدعم شحن سريع بقوة 100 واط، مما يتيح شحن كامل في حوالي 25 دقيقة.

كما يظهر منفذ USB-C 3.2، مقبس سماعات 3.5 ملم، وتقنية IR Blaster للتحكم في الأجهزة المنزلية.

تصميم أنيق بألوان جديدة

يأتي الهاتف بـ ثلاثة خيارات ألوان: أسود لامع، أزرق متدرج، وأخضر زمردي، مع ظهر زجاجي مقاوم للخدوش وإطار تيتانيوم خفيف الوزن.

يبلغ وزن الجهاز حوالي 198 جرام وسُمكه 8.1 ملم، مما يجعله منافساً قوياً في فئة التوازن بين الأداء والتصميم.

نظام OxygenOS 15 محدث

يعمل الهاتف بنظام OxygenOS 15 المبني على Android 15، مع وعد بـ4 سنوات تحديثات رئيسية و6 سنوات تحديثات أمان.

كما يدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة مثل تحسين الصور تلقائيًا وملخصات المحادثات.

موعد الإطلاق والسعر المتوقع

لم تُعلن وان بلس رسمياً عن الجهاز، لكن المصادر تشير إلى إطلاق صيني في فبراير 2026 يليه إطلاق عالمي في مارس 2026.

ويتوقع أن يبدأ سعر الهاتف من 550 دولار أمريكي للنسخة الأساسية، مما يجعله منافساً مباشراً لـ Xiaomi 15 وSamsung Galaxy S25.

مصداقية التسريب والمصادر

يُنسب التسريب إلى مصادر صينية موثوقة تُعرف بدقة معلوماتها عن منتجات وان بلس، مع تطابق الصور مع الأطر المسربة سابقاً من مصانع الإنتاج.

ويعتبر هذا التسريب الأكثر تفصيلاً حتى الآن، مما يُعزز من احتمالية صحة المعلومات قبل الإعلان الرسمي.