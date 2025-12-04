قبل الإطلاق الرسمي.. وان بلس تكشف تفاصيل جديدة عن ميزات ا OnePlus Ace 6T

أطلقت ون بلس رسميًا هاتفها OnePlus Ace 6T في الصين، أحدث إضافة إلى سلسلة هواتف Ace عالية الأداء. يقدم الجهاز مزيجًا من ميزات الألعاب من الجيل التالي، وبطارية ضخمة، وأحدث شرائح Qualcomm الرائدة. سيتم إطلاقه عالميًا باسم OnePlus 15R في 17 ديسمبر، مع اختلافات طفيفة متوقعة في الكاميرا.

مواصفات هاتف OnePlus Ace 6T



يتميز هاتف Ace 6T بشاشة AMOLED مسطحة مقاس 6.83 بوصة بدقة 1.5K (2800×1272) ومعدلات تحديث متكيفة تصل إلى 165 هرتز. تدعم الشاشة ألوانًا بدقة 10 بت، وتغطية 100% لمعيار DCI-P3، وتصل إلى 1800 شمعة/م2 من ذروة السطوع العالمية و3600 شمعة/م2 عند 25% من مستوى سطوع الشاشة (APL) لتحسين الرؤية الخارجية.

لعشاق الألعاب، يدعم الجهاز شاشة محمية بزجاج Crystal Shield من Oppo، بمعدل 3840 هرتز راحة المشاهدة بشكل عام.

ميزات هاتف Ace 6T

يعمل هاتف Ace 6T بمنصة Snapdragon 8 من الجيل الخامس، مما يجعله أول جهاز في العالم مزود بمعالج Qualcomm الجديد بتقنية 3 نانومتر. يجمع هذا المعالج بين معالج الرسوميات Adreno 840 وأنوية Oryon التي تصل سرعتها إلى 3.84 جيجاهرتز، بينما تُحسّن نواة الألعاب WindChill من OnePlus استقرار الإطارات والعرض.

حقق الهاتف نتائج تُقارب 3.56 مليون على AnTuTu، ويدعم ذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR5X بسعة تصل إلى 16 جيجابايت بسرعة 9600 ميجابت في الثانية، بالإضافة إلى سعة تخزين UFS 4.1 تصل إلى 1 تيرابايت. كما أضافت OnePlus شريحة شبكة G2 مخصصة تُعزز تجربة الألعاب السحابية وتُحافظ على استقرار الاتصالات. يعمل الجهاز بنظام Android 16 مع واجهة ColorOS 16.

يتم التصوير باستخدام مستشعر سوني IMX906 بدقة 50 ميجابكسل، بحجم 1/1.56 بوصة، وفتحة عدسة f/1.8، وتقنية تثبيت الصورة البصرية (OIS)، مدعومًا بتقنية التصوير الحاسوبي الرائدة من أوبو. وينضم إليه كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل بزاوية 112 درجة.

ميزات هاتف Ace 6T

أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 16 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4. يدعم تسجيل الفيديو دقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، والحركة البطيئة حتى 720 بكسل بمعدل 480 إطارًا في الثانية. يتضمن البرنامج ميزات الذكاء الاصطناعي، مثل إضاءة ملء الصور الشخصية.

يأتي هاتف Ace 6T مزودًا ببطارية Glacier ضخمة بسعة 8300 مللي أمبير/ساعة بتصميم أنود السيليكون والكربون عالي الكثافة. تُعد هذه البطارية الأكبر بين الهواتف الرائدة عالية الأداء حتى الآن. \يدعم الهاتف الشحن السريع SuperVOOC بقوة 100 واط، حيث يصل إلى 50% في 23 دقيقة فقط.

يتميز الهاتف بماسح بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية في الشاشة، ومكبرات صوت ستيريو، وصوت من النوع C، ومجموعة شاملة من تصنيفات IP التي تغطي IP66، وIP68، وIP69، وIP69K للحماية الكاملة من الغبار والماء.

يستخدم OnePlus نظام تبريد Glacier بمساحة 43,940 مم² مع غرفة VC مطورة وجرافيت متعدد الطبقات ولوحة خلفية أعيد تصميمها لإدارة الحرارة بشكل أكثر فعالية.

ون بلس ايس 6T



يأتي هاتف OnePlus Ace 6T بألوان عديدة ومن المقرر انطلاقه في 22 ديسمبر. وإليك معلومات الأسعار أدناه:

12 جيجابايت + 256 جيجابايت: 2599 يوان (~370 دولارًا أمريكيًا)

16 جيجابايت + 256 جيجابايت: 2899 يوان (~410 دولار أمريكي)

12 جيجابايت + 512 جيجابايت: 3099 يوان (~440 دولارًا أمريكيًا)

16 جيجابايت + 512 جيجابايت: 3399 يوان (~480 دولارًا أمريكيًا)

16 جيجابايت + 1 تيرابايت: 3899 يوان (~550 دولارًا أمريكيًا