عالم أزهري: الرؤيا من الله قد تكون بشارة أو تحذيرا

أكد الشيخ أشرف عبد الجواد من علماء الأزهر الشريف، أن الرؤيا من الله، وقد تكون إما بشارة بالخير أو تحذيرًا من أمر ما "عملية تبيهية"، وأن هذا حدث مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قبل غزوة أحد، وأنه رأى أن هناك بقرات تذبح.



وأضاف الشيخ أشرف عبد الجواد، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه تم تفسير هذه الرؤيا بأنها تدل على استشهاد بعض أصحاب سيدنا محمد.

وأوضح أن الإنسان إذا رأى في منامه شيئًا غير مستحب، فمن الأفضل ألا يتحدث به مع أحد، وأن هذا توجيه مأخوذ من سيدنا محمد، حيث إن الشخص إذا لم يروِ رؤيته لأحد، فإنها لن تضره.

وأشار إلى أنه لا يوجد حديث شريف يؤكد أن الرؤيا غير الصالحة ستتحقق بمجرد الحديث عنها بعد الاستيقاظ.