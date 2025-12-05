بعد أزمة تعرض رحمة حسن للصلع .. أفضل الزيوت الطبيعية لإعادة إنبات الشعر

بعد كشف الفنانة رحمة حسن عن إصابتها بمناطق صلع نتيجة خطأ طبي، عاد الحديث بقوة حول الطرق الطبيعية الآمنة لتعزيز نمو الشعر.

أفضل الزيوت الطبيعية لنمو الشعر

هناك بعض الزيوت الطبيعية تمتلك قدرة مثبتة علميًا على إعادة إنبات الشعر وتقوية البصيلات وتقليل التساقط، مما يجعلها اختيارًا آمنًا لمن يبحثون عن حلول غير دوائية، وفقا لما نشر في موقع Healthline، وهي :

ـ زيت الروزماري (إكليل الجبل):

ويعتبر زيت الروز ماري من أقوى الزيوت التي تحفّز نمو الشعر، حيث يعمل على تحسين تدفّق الدم لفروة الرأس وزيادة كثافة الشعر، وأثبتت الدراسات فعاليته مقارنة ببعض العلاجات الطبية.

أفضل الزيوت الطبيعية لنمو الشعر

ـ زيت الخروع:

ويحتوي زيت الخروع على حمض الريسينوليك الذي يعزز إنبات الشعر ويقلل الالتهابات، كما يساعد في ترطيب فروة الرأس وتقوية جذور الشعر.

أفضل الزيوت الطبيعية لنمو الشعر

ـ زيت النعناع:

ويزيد زيت النعناع من تدفّق الدم لبصيلات الشعر مما يسرّع النمو، وأظهرت الدراسات أنه يمكن أن يعطي نتائج أسرع من بعض الزيوت التقليدية.

أفضل الزيوت الطبيعية لنمو الشعر

ـ زيت جوز الهند:

ويعتبر زيت جوز الهند غني بالأحماض الدهنية التي تخترق الشعرة وتحميها من التساقط، كما يعمل على ترطيب فروة الرأس وتقليل التقصف.

أفضل الزيوت الطبيعية لنمو الشعر

ـ زيت الأرغان المغربي:

ويحتوي زيت الأرغان على مضادات أكسدة قوية وفيتامين E، مما يحفز نمو الشعر ويصلح التلف الناتج عن الإجراءات التجميلية غير الآمنة.

أفضل الزيوت الطبيعية لنمو الشعر

ـ زيت شجرة الشاي:

ويساعد هذا الزيت في تنظيف فروة الرأس ومنع تراكم القشرة، مما يخلق بيئة صحية لنمو شعر جديد.