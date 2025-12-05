قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة
رابطة الأندية تعلن عقوبات بالجملة بعد لقاء كهرباء الإسماعيلية وبيراميدز
دون خسائر بشرية.. انهيار جزئي لمنزل مكون من 3 طوابق بمدينة أسيوط
حكم أداء النوافل جالسا.. الإفتاء: لا يشترط فيها القيام ولكن أجرها مختلف
أول ظهور لـ تامر حسني بعد خضوعة لعملية جراحية.. يؤدي صلاة الجمعة
خلافات سابقة.. شاب ينهي حياة زميله بطعنات غادرة في المحلة.. والأمن يضبطه
رعب في الشرقية.. تماسيح تتجول داخل مصرف مائي والمحافظة تتحرك
الإدارية العليا تنظر طعون الجولة الأولى من المرحلة الثانية بانتخابات النواب الأحد
هل الحلف برحمة النبي حرام؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم الشرعي
إحالة المتهمين بالتعدي على فتاة حدائق القبة المهتزة نفسيا للجنايات- خاص
برق ورعد .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الساعات المقبلة
تقرير دولي: سباق التسلح العالمي يلتهم معادن المستقبل ويعرقل جهود المناخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد أزمة تعرض رحمة حسن للصلع .. أفضل الزيوت الطبيعية لإعادة إنبات الشعر

بعد كشف الفنانة رحمة حسن عن إصابتها بمناطق صلع نتيجة خطأ طبي، عاد الحديث بقوة حول الطرق الطبيعية الآمنة لتعزيز نمو الشعر. 

هناك بعض الزيوت الطبيعية تمتلك قدرة مثبتة علميًا على إعادة إنبات الشعر وتقوية البصيلات وتقليل التساقط، مما يجعلها اختيارًا آمنًا لمن يبحثون عن حلول غير دوائية، وفقا لما نشر في موقع Healthline، وهي :

ـ زيت الروزماري (إكليل الجبل):
ويعتبر زيت الروز ماري من أقوى الزيوت التي تحفّز نمو الشعر، حيث يعمل على تحسين تدفّق الدم لفروة الرأس وزيادة كثافة الشعر، وأثبتت الدراسات فعاليته مقارنة ببعض العلاجات الطبية.

ـ زيت الخروع:
ويحتوي زيت الخروع على حمض الريسينوليك الذي يعزز إنبات الشعر ويقلل الالتهابات، كما يساعد في ترطيب فروة الرأس وتقوية جذور الشعر.

ـ زيت النعناع:
 ويزيد زيت النعناع من تدفّق الدم لبصيلات الشعر مما يسرّع النمو، وأظهرت الدراسات أنه يمكن أن يعطي نتائج أسرع من بعض الزيوت التقليدية.

ـ زيت جوز الهند:
ويعتبر زيت جوز الهند غني بالأحماض الدهنية التي تخترق الشعرة وتحميها من التساقط، كما يعمل على ترطيب فروة الرأس وتقليل التقصف.

ـ زيت الأرغان المغربي:
ويحتوي زيت الأرغان على مضادات أكسدة قوية وفيتامين E، مما يحفز نمو الشعر ويصلح التلف الناتج عن الإجراءات التجميلية غير الآمنة.

ـ زيت شجرة الشاي:
 ويساعد هذا الزيت في تنظيف فروة الرأس ومنع تراكم القشرة، مما يخلق بيئة صحية لنمو شعر جديد.

